От российского активиста потребовали покинуть Германию, несмотря на рассматриваемое прошение об убежище

The Insider
Фото: Александр Руднев / «Очевидцы»

Российский активист Александр Руднев столкнулся с угрозой депортации из Германии. При этом власти еще рассматривают его прошение о предоставлении убежища. Об этом со ссылкой на самого активиста пишет «Антивоенный комитет России».

По данным комитета, покинуть страну от Руднева потребовали власти города Бург-бай-Магдебург. 7 мая он пришел в миграционное ведомство для продления документов, но вместо временного разрешения на пребывание ему вручили предписание покинуть страну. 

При этом в Федеральном ведомстве по делам миграции и беженцев Германии (BAMF) прямо сейчас рассматривается повторное прошение Руднева об убежище. За два дня до этого, 5 мая, Руднев пришел на личное интервью в BAMF, где изложил новые факты по своему делу. 

Как рассказывал сам Руднев проекту «Очевидцы», его предыдущий адвокат «испортил дело». В Германии активист выучил немецкий и присоединился к местному Красному Кресту. До эмиграции он был в России экологическим и гражданским активистом и вместе с российским Greenpeace участвовал в тушении ландшафтных пожаров.

Руднев и его адвокат считают действия миграционного ведомства незаконными, отмечает «Антивоенный комитет» в своей публикации. Юристы проекта пояснили The Insider, что проблема во многом бюрократическая:

«Ведомства не коммуницируют между собой и часто, когда выписывают предписание на депортацию, не знают о том, что человек находится в статусе лица, ищущего убежище. Оценить [количество подобных случаев] сложно, но звоночки тревожные».

После смены правительства в мае 2025 года правительство Германии заняло гораздо более жесткую позицию в отношении миграции. Демонстративную борьбу с мигрантами команды канцлера Фридриха Мерца нередко сравнивают с происходящим в США при Дональде Трампе. В 2025 году из Германии принудительно депортировали 126 граждан России, а всего — 22 787 человек — на 14% больше, чем годом ранее. 

