Германия в 2025 году депортировала 126 россиян, еще 1 748 человек числятся как «добровольно выехавшие» — данные правительства

The Insider
Фото: Bild

В 2025 году из Германии принудительно депортировали 126 граждан России, следует из ответа федерального правительства на запрос фракции «Левых» в Бундестаге. При этом еще 1 748 россиян покинули страну как «добровольно выехавшие», следует из данных федеральной полиции. Об этом сообщает «Эхо».

Всего, по данным правительства Германии, в 2025 году депортировали 22 787 человек — это на 14% больше, чем годом ранее. Россияне составляют небольшую часть от общего числа, однако отдельно учитываются и в статистике принудительных выдворений, и среди тех, кто покинул страну с документом о добровольном выезде.

Категория «добровольного выезда» включает, в частности, участников программы REAG/GARP, которая финансируется федеральными и земельными властями и реализуется при участии Международной организации по миграции. Она предусматривает оплату билетов и разовые выплаты, а также позволяет избежать запрета на повторный въезд в страны ЕС, который обычно следует за депортацией.

При этом «Эхо» отмечает, что «добровольный выезд» может сопровождаться давлением на заявителей. Издание приводит историю российского соискателя убежища, который, по словам его родственников, согласился на выезд после угроз лишения пособия и ограничений передвижения, однако в итоге был выдворен под контролем полиции. В статистике такие случаи могут учитываться как добровольные, если формально было подано соответствующее заявление.

Основательница правозащитной организации «Ковчег» Анастасия Буракова отмечает, что участие в таких программах позволяет избежать депортации с запретом на въезд в ЕС, однако формально решение о «добровольном» выезде принимает сам заявитель, хотя, по ее словам, на него могут оказывать давление миграционные власти.

Согласно данным Бундестага, в 2025 году 28 попыток депортации граждан России непосредственно в Россию не были исполнены после передачи людей федеральной полиции. Еще в 44 случаях, включая так называемые дублинские переводы в другие страны ЕС, высылка также не состоялась. Среди причин — отказ авиакомпаний перевозить депортируемых, медицинские основания, сопротивление самих мигрантов или судебные запреты, вынесенные в последний момент. Ранее «Эхо» сообщало, что власти Германии не раскрывают информацию о перевозчиках, выполняющих депортационные рейсы, опасаясь общественного давления на них: в МВД ФРГ заявляли, что публикация таких данных может привести к отказу авиакомпаний участвовать в выдворениях и тем самым затруднить их проведение.

В 2025 году резонансным стал случай депортации гражданки России, открытой лесбиянки, которая до этого 10 лет жила в Украине и запросила убежище в Германии. После отказа в защите ее задержали и отправили депортационным рейсом с пересадкой в Марокко. Несмотря на риск преследования в России, суд не учел ее сексуальную ориентацию, а саму женщину доставили в аэропорт под контролем полиции. Уже в Марокко правозащитникам удалось вмешаться и добиться того, чтобы ее не отправили в Россию, а разрешили вылететь в третью страну.

