Германия засекретила данные об авиакомпаниях, участвующих в депортации россиян — «Эхо»

Власти Германии не раскрывают информацию об авиакомпаниях, чьими рейсами осуществляются депортации граждан России, опасаясь общественного давления на перевозчиков. Об этом сообщает «Эхо» со ссылкой на ответ МВД ФРГ на депутатский запрос.

Документ был направлен в январе 2026 года депутатам бундестага от партии Die Linke, которые интересовались процедурами предоставления убежища россиянам, в том числе сотрудничеством властей с авиаперевозчиками. МВД отказалось раскрывать соответствующие данные, сославшись на необходимость защиты как государственных интересов, так и прав самих компаний.

«Публичное указание авиакомпаний, выполняющих рейсы для депортации, несет риск того, что эти компании подвергнутся общественной критике и впоследствии перестанут предоставлять услуги по перевозке лиц, обязанных покинуть страну, в их страны происхождения. Это еще больше затруднило бы или даже сделало невозможными депортации и тем самым негативно повлияло бы на государственные интересы, связанные с исполнением Закона о пребывании иностранцев», — пишет МВД.

Как следует из ответа, полный список перевозчиков передан депутатам в отдельном документе с грифом «для служебного пользования».

До этого аналогичные сведения также засекречивались, после того как публикация данных о роли отдельных авиакомпаний вызвала протесты, отмечает «Эхо». По информации немецких СМИ, в 2020 году значительная доля депортаций приходилась на Lufthansa, из-за чего компания сталкивалась с общественной критикой.

Ранее сообщалось, что Германия депортирует в том числе антивоенных россиян — активистов, а также тех, кто бежал от мобилизации или даже дезертировал. Людей высылают через Сербию, Армению, Грузию, Марокко, Азербайджан, Австрию и Катар.