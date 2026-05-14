Решение властей Москвы о запрете материалов об атаках дронов следует считать запретом на любые публикации, в том числе текстовые — юристы

Мэрия Москвы 13 мая сообщила, что Антитеррористическая комиссия города «в целях обеспечения общественной безопасности» в столице ввела ограничения на публикацию материалов о последствиях терактов, включая атаки беспилотников. Запрет не касается только информации, опубликованной Минобороны России и ресурсами правительства и мэра Москвы.
The Insider обратил внимание на разночтение между пресс-релизом мэрии и выпиской из протокола заседания Антитеррористической комиссии города. В пресс-релизе говорилось, что запрещается публикация «текстовых, фото- и видеоматериалов». Выписка, в свою очередь, озаглавлена следующим образом: «О запрете размещения в СМИ (в том числе в сети интернет) фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов». Далее в документе (пункт 1) говорится, что запрещается «распространять информацию» о совершении на территории Москвы терактов, «в том числе с использованием беспилотных аппаратов».
Опрошенные The Insider юристы полагают, что введенный в Москве запрет будет распространяться не только на фото и видео, но и на текстовые сообщения. При этом эксперты отмечают, что подобный запрет сам по себе незаконен.
Основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов:
«Исходя из содержания выписки [из протокола заседания Антитеррористической комиссии] — под запрет попадает любая информация [об атаках]».
Адвокат Андрей Федорков:
«Пресс-релиз мэрии, разумеется, не является НПА (нормативным правовым актом). В выписке указано: „запрещается распространять информацию“ без конкретизации ее форм (аудио, видео или текста), при этом заголовок документа отчасти противоречит содержанию пункта 1.
Есть еще нюанс. В тексте выписки говорится о запрете распространять информацию о совершении терактов в целом, а не только с использованием БПЛА. Однако уголовно-правовая квалификация конкретного события преступления как „террористического акта“ осуществляется следствием, и эта квалификация может измениться как в ходе предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства. Не всякое падение БПЛА, взрыв или пожар являются терактом».
Юрист Григорий Машанов:
«Заголовок [выписки] не соответствует содержанию, в котором написано про любую информацию. Это такой вопрос из юридической теории, но мне как юристу кажется, что важнее все-таки сам пункт, а не заголовок».
Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов:
«Право получать и распространять информацию — конституционное право, оно может быть ограничено только соответствующим законом в определенных целях. Какое-то заседание комиссии в Москве не может ограничить это право».
В мэрии заявили, что нарушители запрета будут преследоваться по статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Статья предусматривает штрафы: от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан; от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц; от 50 тысяч до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.