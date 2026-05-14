Решение властей Москвы о запрете материалов об атаках дронов следует считать запретом на любые публикации, в том числе текстовые — юристы

Мэрия Москвы 13 мая сообщила, что Антитеррористическая комиссия города «в целях обеспечения общественной безопасности» в столице ввела ограничения на публикацию материалов о последствиях терактов, включая атаки беспилотников. Запрет не касается только информации, опубликованной Минобороны России и ресурсами правительства и мэра Москвы.

The Insider обратил внимание на разночтение между пресс-релизом мэрии и выпиской из протокола заседания Антитеррористической комиссии города. В пресс-релизе говорилось, что запрещается публикация «текстовых, фото- и видеоматериалов». Выписка, в свою очередь, озаглавлена следующим образом: «О запрете размещения в СМИ (в том числе в сети интернет) фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов». Далее в документе (пункт 1) говорится, что запрещается «распространять информацию» о совершении на территории Москвы терактов, «в том числе с использованием беспилотных аппаратов».