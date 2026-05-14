Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.34

OIL

97.22

EUR

85.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

332

 

 

 

 

 

Новости

Решение властей Москвы о запрете материалов об атаках дронов следует считать запретом на любые публикации, в том числе текстовые — юристы

The Insider
Последствия попадания беспилотника в дом на Мосфильмовской улице в Москве, май 2026. Фото: РИА «Новости»

Последствия попадания беспилотника в дом на Мосфильмовской улице в Москве, май 2026. Фото: РИА «Новости»

Мэрия Москвы 13 мая сообщила, что Антитеррористическая комиссия города «в целях обеспечения общественной безопасности» в столице ввела ограничения на публикацию материалов о последствиях терактов, включая атаки беспилотников. Запрет не касается только информации, опубликованной Минобороны России и ресурсами правительства и мэра Москвы.

The Insider обратил внимание на разночтение между пресс-релизом мэрии и выпиской из протокола заседания Антитеррористической комиссии города. В пресс-релизе говорилось, что запрещается публикация «текстовых, фото- и видеоматериалов». Выписка, в свою очередь, озаглавлена следующим образом: «О запрете размещения в СМИ (в том числе в сети интернет) фото- и видеоматериалов, отражающих последствия террористических актов». Далее в документе (пункт 1) говорится, что запрещается «распространять информацию» о совершении на территории Москвы терактов, «в том числе с использованием беспилотных аппаратов».

Изображение из галереи

Скриншот: The Insider

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Опрошенные The Insider юристы полагают, что введенный в Москве запрет будет распространяться не только на фото и видео, но и на текстовые сообщения. При этом эксперты отмечают, что подобный запрет сам по себе незаконен.

Основатель правозащитного проекта «Первый отдел» Иван Павлов:

«Исходя из содержания выписки [из протокола заседания Антитеррористической комиссии] — под запрет попадает любая информация [об атаках]».

Адвокат Андрей Федорков:

«Пресс-релиз мэрии, разумеется, не является НПА (нормативным правовым актом). В выписке указано: „запрещается распространять информацию“ без конкретизации ее форм (аудио, видео или текста), при этом заголовок документа отчасти противоречит содержанию пункта 1. 

Есть еще нюанс. В тексте выписки говорится о запрете распространять информацию о совершении терактов в целом, а не только с использованием БПЛА. Однако уголовно-правовая квалификация конкретного события преступления как „террористического акта“ осуществляется следствием, и эта квалификация может измениться как в ходе предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства. Не всякое падение БПЛА, взрыв или пожар являются терактом».

Юрист Григорий Машанов:

«Заголовок [выписки] не соответствует содержанию, в котором написано про любую информацию. Это такой вопрос из юридической теории, но мне как юристу кажется, что важнее все-таки сам пункт, а не заголовок».

Юрист «Первого отдела» Евгений Смирнов:

«Право получать и распространять информацию — конституционное право, оно может быть ограничено только соответствующим законом в определенных целях. Какое-то заседание комиссии в Москве не может ограничить это право».

В мэрии заявили, что нарушители запрета будут преследоваться по статье 15.5 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях. Статья предусматривает штрафы: от 3 тысяч до 5 тысяч рублей для граждан; от 30 тысяч до 50 тысяч рублей — для должностных лиц; от 50 тысяч до 200 тысяч рублей — для юридических лиц.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте