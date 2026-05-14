Новости

ВС РФ запустили по Украине рекордное количество дронов — более 1400 единиц за сутки

The Insider
Фото: ТАСС

Вооруженные силы России атаковали Украину рекордным количеством беспилотников за сутки. Как следует из сообщений (1, 2) Воздушных сил ВСУ, с 8.00 до 18:30 13 мая на территорию страны залетели 753 ударных БПЛА типа «Шахед», «Гербера», «Италмас», а также дронов-приманок. В ночь на 14 мая ВС РФ выпустили по Украине не менее 675 дронов. Таким образом, за сутки страну атаковали не менее 1428 БПЛА.

По данным Воздушных сил ВСУ, 1362 беспилотника удалось сбить или подавить средствами РЭБ. Зафиксировано попадание как минимум 50 БПЛА, а также падение обломков сбитых дронов в 44 локациях.

Также с вечера 13 мая над территорией Украины была сбита 41 ракета различных типов. 15 ракет попали в цель.

Основной целью массированной атаки беспилотников стали западные регионы Украины. Вечером 13 мая МИД Венгрии вызвал российского посла, чтобы выразить ему протест в связи с атакой на Закарпатскую область, где проживают в том числе этнические венгры.

