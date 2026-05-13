Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.79

EUR

87.38

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

364

 

 

 

 

 

Новости

Госдума приняла законопроект, разрешающий Путину отправлять войска для «защиты» арестованных за границей россиян

The Insider
Иллюстрация к материалу
Available in English

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который разрешает привлекать ВС РФ для «защиты» россиян, которые подверглись преследованию по решению иностранных или международных судов. Соответствующие изменения будут внесены в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Согласно законопроекту, президент России получает право своим решением привлекать армию для «защиты» российских граждан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, заявил, что «западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным».

Как следует из документа, речь идет о россиянах, арестованных, подвергаемых уголовному или иному преследованию во исполнение решений судов иностранных государств, а также международных судебных органов, «компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте