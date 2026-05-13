Госдума приняла законопроект, разрешающий Путину отправлять войска для «защиты» арестованных за границей россиян

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект , который разрешает привлекать ВС РФ для «защиты» россиян, которые подверглись преследованию по решению иностранных или международных судов. Соответствующие изменения будут внесены в законы «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Согласно законопроекту, президент России получает право своим решением привлекать армию для «защиты» российских граждан. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя закон, заявил, что «западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным».

Как следует из документа, речь идет о россиянах, арестованных, подвергаемых уголовному или иному преследованию во исполнение решений судов иностранных государств, а также международных судебных органов, «компетенция которых не основана на международном договоре РФ или резолюции СБ ООН, принятой в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава Организации Объединенных Наций».