Новости

Из-за ночной атаки БПЛА поезда в Крым и из Крыма опоздали на срок до двух часов

The Insider
Компания "Гранд Сервис Экспресс", подконтрольная РЖД и обслуживающая поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, объявила, что все составы, задержанные из-за ночной атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края, вошли в график. 

"Все поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении. 

Утром 13 мая компания сообщила о задержке 6 поездов в Крым и из Крыма на срок до двух часов. Причина не уточнялась. 

Издание 93.Ru написало, что задержка произошла из-за перекрытия Крымского моста во время ночной атаки украинских БПЛА. В результате этой атаки, по данным издания, пострадало предприятие в поселке "Волна", начался пожар. Были повреждены частные дома и ранены два человека. Пожар удалось полностью потушить только через несколько часов. 

