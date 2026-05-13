Из-за ночной атаки БПЛА поезда в Крым и из Крыма опоздали на срок до двух часов

Компания "Гранд Сервис Экспресс", подконтрольная РЖД и обслуживающая поезда "Таврия", следующие в Крым и из Крыма, объявила, что все составы, задержанные из-за ночной атаки БПЛА на Темрюкский район Краснодарского края, вошли в график.

"Все поезда «Таврия», которые ранее следовали с опозданием в связи с временной приостановкой движения на Крымском мосту, введены в график, либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Утром 13 мая компания сообщила о задержке 6 поездов в Крым и из Крыма на срок до двух часов. Причина не уточнялась.

Издание 93.Ru написало, что задержка произошла из-за перекрытия Крымского моста во время ночной атаки украинских БПЛА. В результате этой атаки, по данным издания, пострадало предприятие в поселке "Волна", начался пожар. Были повреждены частные дома и ранены два человека. Пожар удалось полностью потушить только через несколько часов.