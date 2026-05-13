Правая партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», лидирующая в опросах перед президентскими выборами 2027 года, не смогла получить ни одного кредита от французских банков на финансирование кампании. Об этом Bloomberg рассказал казначей партии Кевин Пфеффер.

По его словам, партия пытается привлечь €10,7 млн, однако Société Générale и La Banque Postale уже отказали, а часть банков просто перестала отвечать на запросы. Пфеффер заявил, что теперь считает получение кредита во Франции маловероятным. Сейчас партия ищет финансирование за пределами Франции — в Венгрии, Германии, Испании и Италии. Пфеффер отметил, что «Национальное объединение» готово «идти туда, где найдется банк, готовый выдать кредит».

В 2022 году партия Ле Пен получила финансирование от венгерского банка MKB под 8% годовых. По словам Пфеффера, этому способствовали связи с тогдашним премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, хотя для получения кредита потребовались «многочисленные поездки и сложные переговоры».

Ранее, в 2014 году, кредит был получен в российско-чешском банке. После этого Франция запретила кандидатам брать займы у кредиторов за пределами Европы. Bloomberg отмечает, что проблемы «Национального объединения» с финансированием отражают более широкую тенденцию: французские банки в целом всё чаще отказываются кредитовать политические партии, ссылаясь на репутационные и финансовые риски.

Дополнительную неопределенность создает судебное разбирательство в отношении Марин Ле Пен по делу о растрате. Если запрет занимать государственные должности останется в силе, кандидатом партии на выборах, вероятно, станет Жордан Барделла.