«Единая Россия» внесет поправки, которые предлагают давать гражданство иностранцам, судимым за поддержку РФ

The Insider
Фото: «Известия»

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены вынести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки, которые позволят получать ВНЖ и гражданство иностранцам, осужденным за поддержку России и войны. Эту инициативу анонсировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет агентство ТАСС. 

Поправки будут предложены ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства. Эту инициативу в Госдуму внесли в начале марта. В изначальной редакции она предполагала, что иностранцам откажут в гражданстве или в ВНЖ при наличии неснятой или непогашенной судимости. Нижняя палата парламента в среду, 13 мая, приняла его в первом чтении.

Предполагалось, что законопроект будет учитывать судимости за любые преступления. Из новых поправок следует, что иностранцы с непогашенной судимостью все же смогут получить разрешение на временное проживание (РВП), ВНЖ и гражданство, если их «незаконно осудили в других государствах за поддержку политики России по противодействию неонацизму и поддержку СВО». 

«Мы уверены, что необходимо будет дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц на территории других стран к ответственности именно за поддержку Российской Федерации», — сказала Яровая. 

Госдума рассматривает еще ряд поправок, которые ужесточают миграционное законодательство. Например, в начале апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены удвоить число оснований для выдворения мигрантов из России, в том числе за нарушение общественного порядка, неподчинение требованиям сотрудников полиции и Росгвардии. 

