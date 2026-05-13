«Единая Россия» внесет поправки, которые предлагают давать гражданство иностранцам, судимым за поддержку РФ

Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» намерены вынести на рассмотрение нижней палаты парламента поправки, которые позволят получать ВНЖ и гражданство иностранцам, осужденным за поддержку России и войны. Эту инициативу анонсировала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, пишет агентство ТАСС.

Поправки будут предложены ко второму чтению законопроекта об ужесточении требований для получения гражданства. Эту инициативу в Госдуму внесли в начале марта. В изначальной редакции она предполагала, что иностранцам откажут в гражданстве или в ВНЖ при наличии неснятой или непогашенной судимости. Нижняя палата парламента в среду, 13 мая, приняла его в первом чтении.

Предполагалось, что законопроект будет учитывать судимости за любые преступления. Из новых поправок следует, что иностранцы с непогашенной судимостью все же смогут получить разрешение на временное проживание (РВП), ВНЖ и гражданство, если их «незаконно осудили в других государствах за поддержку политики России по противодействию неонацизму и поддержку СВО».

«Мы уверены, что необходимо будет дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц на территории других стран к ответственности именно за поддержку Российской Федерации», — сказала Яровая.

Госдума рассматривает еще ряд поправок, которые ужесточают миграционное законодательство. Например, в начале апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты намерены удвоить число оснований для выдворения мигрантов из России, в том числе за нарушение общественного порядка, неподчинение требованиям сотрудников полиции и Росгвардии.