Госдума удвоит число оснований для выдворения мигрантов из России — Володин

Совет Государственной думы на предстоящей неделе рассмотрит законопроект, направленный на расширение оснований для выдворения иностранных граждан из России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он также отметил, что с 2024 года парламент принял 22 федеральных закона в сфере миграционной политики, 18 из которых были инициированы самими депутатами.

По законопроекту предлагается почти вдвое расширить этот перечень — до 43 статей. В список новых оснований для выдворения войдут нарушение общественного порядка, неподчинение требованиям сотрудников полиции и Росгвардии при исполнении ими служебных обязанностей, а также действия, создающие помехи работе объектов жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры.

Среди дополнительных оснований — распространение в интернете материалов, унижающих человеческое достоинство, а также публичные действия, квалифицируемые как дискредитация Вооруженных сил России, либо призывы к введению или продлению санкций против страны, ее граждан или компаний. Помимо выдворения, за ряд правонарушений законопроект предусматривает штрафы, размер которых также предлагается увеличить.

Действующий КоАП предусматривает административное выдворение иностранцев по 22 статьям — в частности, за незаконный оборот наркотиков, пропаганду педофилии и смены пола, а также нарушение иммиграционных правил. Согласно данным МВД, в 2025 году из-за нарушений российского законодательства страну были вынуждены покинуть 72 тысячи иностранных граждан.

Правительство ранее внесло в Госдуму законопроект, обязывающий трудовых мигрантов подтверждать доход не ниже прожиточного минимума для сохранения права на пребывание в стране. Документ также повышает требования к высококвалифицированным специалистам, устанавливая для них минимальный порог зарплаты от 358,5 тысячи рублей в месяц.