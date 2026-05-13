Прокуратура Франции попросила возобновить расследование против режиссера Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Фото: Variety

Парижский апелляционный суд в начале июня рассмотрит ходатайство о возобновлении расследования в отношении режиссера Люка Бессона по делу об изнасиловании. Поводом стали новые анализы ДНК, которые могут подтвердить показания одной из его предполагаемых жертв, пишет газета Le Monde.

О возобновлении расследования попросила прокуратура Франции. Новые анализы ДНК с одежды были предоставлены актрисой Санд Ван Рой — одной из первых, кто в мае 2018 года обвинила Бессона в изнасиловании. 

Французское издание Mediapart уточняет, что речь идет об анализе ее нижнего белья, которое она носила в вечер предполагаемого происшествия. 

Прокуратура просит возобновить судебное расследование и назначить нового судью для рассмотрения этого дела. Ходатайство рассмотрят 2 июня. 

По словам Санд Ван Рой, изнасилование произошло 18 мая в отеле Le Bristol: она выпила с Бессоном чай, после чего потеряла сознание и режиссер принудил ее к сексуальному контакту. 

Позже его обвинили в домогательствах еще пять женщин: бывшие студентки киношколы Бессона, модели и его бывшие коллеги. Сам он эти обвинения отрицал. 

