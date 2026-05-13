Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

73.79

EUR

87.38

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

496

 

 

 

 

 

Новости

Иран сохранил порядка 70% довоенного ракетного арсенала. Трамп ранее неоднократно заявлял, что армия Тегерана «уничтожена» — NYT

The Insider
Фото: военный парад в Тегеране, 2025 год / The New York Times

Фото: военный парад в Тегеране, 2025 год / The New York Times

У Тегерана по-прежнему остается около 70% довоенного ракетного арсенала, а также восстановлен доступ примерно к 90% подземных хранилищ и пусковых установок по всей стране. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times. Ранее высокопоставленные американские чиновники и лично президент Дональд Трамп неоднократно заявляли, что военный потенциал страны полностью уничтожен. 

NYT ссылается на данные американских разведывательных агентств. Помимо сохранения более чем двух третей ракетного арсенала, Иран по-прежнему располагает примерно 70% мобильных пусковых установок по всей стране. 

Кроме того, примерно 9 из 10 подземных хранилищ и ракетных установок сейчас «частично или полностью функционируют» — Тегерану удалось восстановить к ним доступ. Из 33 баз, расположенных на побережье Ормузского пролива, Тегеран восстановил доступ к 30. 

Последнее, как пишет газета, вызывает наибольшую тревогу у некоторых высокопоставленных чиновников. Потенциально эти базы угрожают американским военным кораблям, участвующим в блокаде, и торговым судам. 

Эти данные резко контрастируют с заявлениями Белого дома и лично Дональда Трампа. В самом начале совместной с Израилем операции против Ирана Трамп объявил, что США намерены «сравнять с землей [иранскую] ракетную промышленность», а спустя менее чем две недели в интервью CBS News сказал, что война практически завершена: 

«У Ирана нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, в том числе и те, которые они производят».

Позже Трамп и другие американские чиновники неоднократно повторяли эти тезисы, утверждая, что Иран лишился большей части своего вооружения. Например, министр обороны Пит Хегсет в начале апреля заявил, что операция США сделала иранскую армию «небоеспособной на долгие годы». Разведданные, на которые ссылается NYT, были получены примерно спустя месяц после этого заявления.  

Пресс-секретарь Белого дома Оливия Уэйлс в разговоре с журналистами повторила предыдущие заявления Трампа о том, что иранская армия была «разгромлена». Сам американский президент в своей соцсети Truth Social приравнял подобные сообщения к «фактически государственной измене»: 

«У Ирана было 159 кораблей в составе флота — все они сейчас лежат на дне моря. У них нет флота, их ВВС уничтожены, все технологии утрачены, их лидеры больше не с нами, и страна находится в состоянии экономической катастрофы. Только неудачники, неблагодарные и глупцы способны выдвигать обвинения против Америки». 

Новые разведывательные оценки свидетельствуют о том, что администрация Трампа переоценила ущерб, который американские военные могли нанести иранским ракетным объектам.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте