Инвесторы вложили $2,1 млрд в AI-разработку лекарств, проект запустила дочерняя компания Alphabet

Компания Isomorphic Labs, созданная Alphabet на базе Google DeepMind для разработки лекарств с помощью искусственного интеллекта, привлекла $2,1 млрд во втором раунде внешнего финансирования. Об этом компания сообщила во вторник, 12 мая.

Крупнейшим инвестором в новом раунде стал венчурный фонд Thrive Capital. В числе инвесторов также оказались сама Alphabet, фонд MGX из Абу-Даби, сингапурский Temasek и британский Sovereign AI Fund. Лондонская Isomorphic Labs была основана в 2021 году для коммерческого использования модели AlphaFold, разработанной DeepMind. Эта система способна предсказывать структуру белков и считается одним из крупнейших достижений AI в биологии.

Компания пытается использовать искусственный интеллект для ускорения создания новых лекарств. Пока ни один препарат, полностью разработанный с помощью AI, не вышел на рынок, хотя отрасль активно привлекает инвестиции.

Глава Isomorphic Labs Демис Хассабис заявил, что привлеченные средства пойдут на расширение команды и развитие внутренних программных инструментов для разработки препаратов. Сейчас в компании работают более 350 человек. Isomorphic Labs уже сотрудничает с фармацевтическими компаниями Eli Lilly и Novartis и занимается разработкой лекарств против рака и иммунных заболеваний.

Ранее Хассабис заявлял, что компания рассчитывает начать клинические испытания препаратов к концу 2025 года. Теперь он уточнил, что речь шла о доклинических испытаниях, которые уже стартовали. Bloomberg отмечает, что Isomorphic Labs может в будущем стать независимой компанией и отделиться от Alphabet.

Как ищут лекарства с помощью AI

Разработка лекарств обычно начинается с поиска молекулы, которая сможет воздействовать на определенный белок в организме, связанный с болезнью. Проблема в том, что количество возможных молекул практически бесконечно: даже среди соединений, похожих на уже существующие лекарства, вариантов насчитывается около 10⁶⁰. Поэтому фармацевтическим компаниям приходится годами проводить лабораторные эксперименты, последовательно проверяя тысячи веществ.

Isomorphic Labs пытается заменить значительную часть этой работы искусственным интеллектом. Компания обучает AI-модели на огромных массивах биологических и химических данных, чтобы алгоритмы могли предсказывать, как именно будет выглядеть структура белков, какие молекулы смогут с ними связываться и насколько такие соединения потенциально безопасны для человека.

Ключевую роль в этом играет AlphaFold — разработанная DeepMind система, умеющая предсказывать трехмерную структуру белков по их генетической последовательности. Это важно, потому что форма белка определяет, как с ним могут взаимодействовать лекарства. Раньше на определение структуры одного белка могли уходить годы лабораторной работы.

После этого AI начинает виртуально «перебирать» миллионы возможных молекул, моделируя их взаимодействие с нужным белком внутри компьютера, а не в лаборатории. Алгоритмы отбрасывают соединения, которые могут оказаться токсичными, плохо проникать в клетки или быстро разрушаться в организме. В итоге ученые получают уже сильно сокращенный список наиболее перспективных кандидатов для реальных испытаний.

В компании утверждают, что такой подход может значительно сократить время и стоимость разработки лекарств, хотя полностью отказаться от лабораторных тестов и клинических испытаний пока невозможно.