177

 

 

 

 

 

«Росатом» решил привлечь турецкие компании к строительству АЭС в Венгрии из-за нехватки специалистов и санкций — эксперт Александр Никитин

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачëв / Фото: Андрей Гордеев, «Ведомости»

«Росатом» планирует привлечь турецкие компании, участвовавшие в строительстве АЭС «Аккую», к проекту расширения венгерской АЭС «Пакш». Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачëв, сообщает РИА «Новости».

По словам Лихачëва, турецкие подрядчики получили опыт работы на атомных проектах и могут быть задействованы при строительстве АЭС «Пакш-2» в Венгрии.

Глава «Росатома» также отметил, что Москва делает ставку на привлечение местных компаний к своим зарубежным атомным проектам. По его словам, в Беларуси, Турции и Египте местные подрядчики выполняют до 30–40% строительных работ.

Лихачëв добавил, что специалисты, получившие опыт на российских атомных стройках, затем работают и на других объектах «Росатома». В качестве примера он привел белорусских специалистов, задействованных в строительстве АЭС в Бангладеш.

Заявление прозвучало по итогам переговоров Лихачëва с президентом Индонезии Прабово Субианто в Джакарте. Там обсуждалось сотрудничество в сфере мирного атома, включая проекты крупных, малых и плавучих атомных станций.

5 февраля в Венгрии состоялась церемония заливки первого бетона для новых энергоблоков АЭС «Пакш», которые строятся по проекту «Росатома» с реакторами ВВЭР-1200. Аналогичные реакторы используются и на строящейся в Турции АЭС «Аккую».

В разговоре с The Insider эксперт атомного проекта организации «Беллона» Александр Никитин поясняет, что Россия вынуждена привлекать турецкие компании по следующим причинам:

«Во-первых, у „Росатома“ действительно дефицит специалистов — с учетом того, что они в ближайшие годы вынуждены будут строить много АЭС в России. 

Во-вторых, пока есть санкции, надо искать пути обхода. И это один из путей — то есть проект российский, но строят венгры и турки, и, конечно, в этом процессе будут их компании и официальные структуры. А потом это же всë материал для пропаганды, налаживание влияния и связей, которые „Росатом“ теряет.

В-третьих, экономика: кто кому и за что платит.

В-четвертых политика, то есть, как мы постоянно пишем, „Росатом“ — это политико-энергетическая структура, через которую Россия пытается существенно влиять на страны, где есть проекты „Росатома“».

Как следует из доклада «Беллоны», АЭС «Пакш-2» с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 — единственный проект строительства «Росатомом» АЭС в Евросоюзе после отказа Финляндии от участия в проекте АЭС «Ханхикиви». Несмотря на то что венгерский проект не отменен, а полноценных санкций против «Росатома» в ЕС не введено, проект столкнулся со сложностями и задержками минимум на три года.

