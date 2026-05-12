Экс-сотрудники загсов получили до 6 лет за легализацию иностранцев через браки и отцовство. Аннулированы 250 разрешений на проживание

Суд в Москве приговорил к срокам от трех до шести лет в колонии общего режима обвиняемых по делу о незаконном оформлении разрешений на временное проживание и ВНЖ на основании фиктивных браков и установления отцовства. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ФСБ, в числе осужденных есть бывшие сотрудники российских загсов. 

Им также назначены штрафы в размере от 30 тысяч до 800 тысяч рублей. Всего по делу проходили 20 фигурантов. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что дело расследовалось по статье об организации нелегальной миграции (ст. 322.1 УК РФ).

«Установлено, что участники организованной преступной группы, в состав которой входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС, с 2019 года легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тысячи выходцев из центральноазиатских республик. <...> Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей», — говорится в сообщении ФСБ.

Мигрантов легализовали через фиктивные браки с гражданами России и установление отцовства над детьми с российскими паспортами. Расследование продолжалось более двух лет на территории Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. В результате было аннулировано более 250 разрешений на временное проживание и видов на жительство.

«Кроме того, в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий на территории Москвы прекращена деятельность крупной лаборатории, в которой изъяты технические средства, бланки документов, штампы и печати государственных органов, предназначенные для подготовки подложных документов», — сообщили в ЦОС.

