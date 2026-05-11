В доме высокопоставленного офицера СС в Нидерландах нашли похищенную нацистами картину

В доме внучки видного нидерландского коллаборациониста Хендрика Сейффардта была найдена картина "Портрет молодой девушки" голландского художника Тоона Келдера, когда-то принадлежавшая еврейскому коллекционеру Жаку Гудстиккеру. Об этом сообщает Der Spiegel.

Сейффардт командиром голландского добровольческого отряда Ваффен-СС на Восточном фронте во время Второй мировой войны. В 1943 году он был убит борцами Сопротивления. Коллекция Гудстиккера была разграблена нацистами после того, как сам он бежал в Великобританию в 1940 году.

Его наследники теперь намерены вернуть картину. Внучка Сейффардта утверждает, что ничего не знала о происхождении полотна. По ее словам, она получила ее от матери. Однако, как рассказал журналистам искусствовед Артур Бранд, с ним связался еще один родственник Сейффардта, который лишь недавно узнал о своем происхождении. По словам мужчины, которые цитирует Бранд, внучка Сейффардта сказала ему о картине: "Её украли у Гудстиккера, её невозможно продать, никому не говори".