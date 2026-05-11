Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.3

EUR

88.55

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

242

 

 

 

 

 

Новости

Центробанк Китая предупредил об угрозе импортируемой инфляции из-за войны на Ближнем Востоке

The Insider
Иллюстрация к материалу

Народный банк Китая заявил о рисках роста импортируемой инфляции на фоне подорожания нефти и сырья из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом говорится в квартальном отчете по денежно-кредитной политике, опубликованном в понедельник. При этом формулировка про импортируемую инфляцию довольно осторожная: китайский ЦБ не пишет о резком скачке цен внутри страны, а скорее предупреждает о внешнем инфляционном давлении через дорогую нефть и сырье.

«Воздействие импортируемой инфляции на экономику требует мониторинга», — подчеркнул китайский Центробанк.

Речь идет о росте цен внутри страны, вызванном удорожанием импортируемых энергоносителей и сырья. После обострения конфликта вокруг Ирана мировые цены на нефть резко выросли, а перебои с судоходством через Ормузский пролив осложнили поставки нефти, газа и топлива. На этом фоне фьючерсы на нефть Brent в понедельник поднимались почти до $106 за баррель. Рост произошел после того, как президент Дональд Трамп заявил, что не объявлял о завершении войны с Ираном, а лишь заявил о его «разгроме». 

Согласно опубликованным в понедельник данным, цены производителей в Китае в апреле выросли на 2,8% в годовом выражении — предприятия стали больше тратить на сырье и энергию. Потребительская инфляция ускорилась до 1,2%. Для Китая это означает конец длительного периода низкой инфляции и падения цен. С конца 2022 года экономика страны сталкивалась с избытком промышленного производства, слабым внутренним спросом и ценовыми войнами между производителями. Теперь рост мировых цен на сырье начинает подталкивать инфляцию вверх уже извне.

При этом Народный банк Китая сохранил обещание проводить «умеренно мягкую» денежно-кредитную политику, поддерживать ликвидность и удерживать курс юаня стабильным.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  2. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле
  5. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте