Новости

Филиппинский парламент поддержал импичмент вице-президента Сары Дутерте. Ей грозит запрет на участие в политике

The Insider
Иллюстрация к материалу

Парламент Филиппин в понедельник поддержал импичмент вице-президента Сары Дутерте. Теперь дело будет рассматривать Сенат, и это может поставить под угрозу ее участие в президентских выборах 2028 года, сообщает Reuters.

За передачу дела в Сенат проголосовали 255 из 318 депутатов. Ранее парламентский комитет по правосудию пришел к выводу, что для импичмента есть достаточные основания. Активисты обвиняют Дутерте в нецелевом расходовании бюджетных средств, необъяснимом росте состояния и угрозах в адрес президента Фердинанда Маркоса-младшего, его жены и бывшего спикера Палаты представителей.

Дутерте отвергает обвинения. Ее адвокаты называют процедуру импичмента политически мотивированной и необоснованной.

Если Сенат признает вице-президента виновной, ей грозит отстранение от должности и запрет на участие в политике. Reuters отмечает, что импичмент стал очередным ударом по политическому влиянию семьи Дутерте. Отец вице-президента, бывший президент Родриго Дутерте, ожидает разбирательства в Международном уголовном суде по делу о массовых убийствах во время его «войны с наркотиками».

Одновременно в Сенате сменилось руководство: новым председателем Верхней палаты стал Алан Питер Каетано, считающийся союзником семьи Дутерте. В случае начала процесса именно он будет председательствовать на слушаниях.

