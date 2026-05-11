Евросоюз намерен включить патриарха Кирилла в новый пакет санкций — источник The Insider

Евросоюз включит главу Русской православной церкви в новый, 21-й, пакет санкций, сообщил изданию The Insider источник, близкий к чешским дипломатическим кругам. Весной 2023 года Прага ввела национальные ограничения против патриарха Кирилла за поддержку российского вторжения в Украину.

В санкционном списке Чехии глава церкви был указан под своим гражданским именем — Владимир Михайлович Гундяев. Ему закрыли въезд в страну, а также запретили любые финансовые операции с ее гражданами.

В конце прошлого года власти Чехии также обсуждали возможность введения ограничений против бывшего главы Будапештско-Венгерской епархии РПЦ митрополита Иллариона (Григория Алфеева).

После сексуального скандала, о котором ранее писал The Insider, Иллариона формально не лишили сана, однако отправили на покой и назначили настоятелем храма РПЦ в Карловых Варах. Вскоре после этого всё церковное имущество было переведено на венгерское юридическое лицо. Как писали чешские СМИ, это могло быть сделано для того, чтобы избежать возможных санкций.

Против санкций в отношении представителей РПЦ еще в 2022 году выступал венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Однако он потерял кресло главы кабмина на парламентских выборах в 2026-м.

О том, что патриарха планируют включить в новый пакет общеевропейских санкций, также сообщило Politico со ссылкой на собственные источники. По данным издания, под ограничения также попадут компании, торгующие зерном с украинских территорий. Помимо этого, Брюссель расширит черный список танкеров российского «теневого флота». В ЕС хотят вернуться к обсуждению запрета на обслуживание этих судов в европейских портах. Ранее такое решение заблокировали Мальта и Греция.

Когда именно ЕС объявит о новом пакете, неизвестно. Переговоры находятся на ранней стадии. 20-й пакет утвердили в конце апреля.