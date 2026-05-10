«Гондурасгейт»: опубликовано 37 аудиозаписей о предполагаемом сговоре США, Израиля и Гондураса против левых правительств в Латинской Америке

Центральная часть публикации Hondurasgate посвящена предполагаемой операции против правительств Мексики и Колумбии. По версии авторов расследования, Эрнандес обсуждал с нынешним президентом Гондураса Насри Асфурой и вице-президентом Марией Антониетой Мехией создание в США медийной структуры, которая должна была распространять материалы против администрации Клаудии Шейнбаум в Мексике и правительства Густаво Петро в Колумбии.

В одном из материалов Hondurasgate говорится, что эта коммуникационная команда должна была финансироваться за счет государственных средств Гондураса и взноса со стороны правительства президента Аргентины Хавьера Милея. В одной из записей голос, который Hondurasgate приписывает Эрнандесу, просит отправить на счет некоего Росалеса $150 тысяч — «чтобы снять квартиру» в США и «устроить там офис» для подразделения «цифровой журналистики». По его словам, этим должен был заняться человек из команды президента США, связанный с республиканцами, которые «сотрудничают» с Эрнандесом.

Согласно расшифровкам, опубликованным Hondurasgate и пересказанным в материалах проекта, голос, который авторы расследования приписывают Эрнандесу, говорит о создании такой «информационной ячейки» в США, чтобы ее нельзя было отследить в Гондурасе. Эта структура, как говорится на записи, должна была выглядеть как латиноамериканский новостной сайт и публиковать материалы против бывшего президента Гондураса Мануэля Селайи и бывшим президентом Сиомары Кастро. В той же записи говорится о готовящихся «досье» против Мексики, Колумбии и семьи Селайи.

В ответ голос, который Hondurasgate приписывает Асфуре, говорит, что деньги будут переведены со счета друга, и спрашивает, что это даст. Позже он же, согласно расшифровке, обещает отправить Эрнандесу «еще $150 тысяч», чтобы тот «смог продержаться еще немного», и говорит, что деньги возьмут из INSEP — Министерства инфраструктуры и государственных услуг Гондураса.

В другой записи голос, приписанный Эрнандесу, говорит, что ему нужна ликвидность, чтобы открыть офис «при поддержке некоторых республиканцев» и «атаковать и искоренить рак левых» в Гондурасе и во всей Латинской Америке. Там же он утверждает, что разговаривал с Хавьером Милеем и что тот «тоже поддерживает» проект $350 тысячами. В той же записи упоминается «большой друг из Мексики», который, по словам предполагаемого Эрнандеса, поддерживает проект «по мексиканскому направлению».

В конце этого фрагмента голос, который Hondurasgate приписывает вице-президенту Марии Антониете Мехии, просит «опустить детали» и подтверждает сумму в $300 тысяч, заявляя, что она сама займется «всем управлением». Из расшифровки не вполне ясно, идет ли речь о части общего финансирования или об отдельном переводе.