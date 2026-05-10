«Гондурасгейт»: опубликовано 37 аудиозаписей о предполагаемом сговоре США, Израиля и Гондураса против левых правительств в Латинской Америке

Проект Hondurasgate совместно с Canal Red опубликовал 37 аудиозаписей, которые, как утверждают авторы расследования, указывают на подготовку операции против левых правительств Латинской Америки — в первую очередь Мексики и Колумбии. На записях, по версии Hondurasgate, бывший президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес, помилованный Дональдом Трампом после приговора по делу о наркотрафике, обсуждает создание в США медийной структуры для кампаний против правительств Клаудии Шейнбаум и Густаво Петро. Среди спонсоров кампании упоминается премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
«Информационная ячейка» против Мексики и Колумбии
Центральная часть публикации Hondurasgate посвящена предполагаемой операции против правительств Мексики и Колумбии. По версии авторов расследования, Эрнандес обсуждал с нынешним президентом Гондураса Насри Асфурой и вице-президентом Марией Антониетой Мехией создание в США медийной структуры, которая должна была распространять материалы против администрации Клаудии Шейнбаум в Мексике и правительства Густаво Петро в Колумбии.
В одном из материалов Hondurasgate говорится, что эта коммуникационная команда должна была финансироваться за счет государственных средств Гондураса и взноса со стороны правительства президента Аргентины Хавьера Милея. В одной из записей голос, который Hondurasgate приписывает Эрнандесу, просит отправить на счет некоего Росалеса $150 тысяч — «чтобы снять квартиру» в США и «устроить там офис» для подразделения «цифровой журналистики». По его словам, этим должен был заняться человек из команды президента США, связанный с республиканцами, которые «сотрудничают» с Эрнандесом.
Согласно расшифровкам, опубликованным Hondurasgate и пересказанным в материалах проекта, голос, который авторы расследования приписывают Эрнандесу, говорит о создании такой «информационной ячейки» в США, чтобы ее нельзя было отследить в Гондурасе. Эта структура, как говорится на записи, должна была выглядеть как латиноамериканский новостной сайт и публиковать материалы против бывшего президента Гондураса Мануэля Селайи и бывшим президентом Сиомары Кастро. В той же записи говорится о готовящихся «досье» против Мексики, Колумбии и семьи Селайи.
В ответ голос, который Hondurasgate приписывает Асфуре, говорит, что деньги будут переведены со счета друга, и спрашивает, что это даст. Позже он же, согласно расшифровке, обещает отправить Эрнандесу «еще $150 тысяч», чтобы тот «смог продержаться еще немного», и говорит, что деньги возьмут из INSEP — Министерства инфраструктуры и государственных услуг Гондураса.
В другой записи голос, приписанный Эрнандесу, говорит, что ему нужна ликвидность, чтобы открыть офис «при поддержке некоторых республиканцев» и «атаковать и искоренить рак левых» в Гондурасе и во всей Латинской Америке. Там же он утверждает, что разговаривал с Хавьером Милеем и что тот «тоже поддерживает» проект $350 тысячами. В той же записи упоминается «большой друг из Мексики», который, по словам предполагаемого Эрнандеса, поддерживает проект «по мексиканскому направлению».
В конце этого фрагмента голос, который Hondurasgate приписывает вице-президенту Марии Антониете Мехии, просит «опустить детали» и подтверждает сумму в $300 тысяч, заявляя, что она сама займется «всем управлением». Из расшифровки не вполне ясно, идет ли речь о части общего финансирования или об отдельном переводе.
Израиль, Нетаньяху и возвращение Эрнандеса
Другая линия Hondurasgate касается предполагаемой роли Израиля и Биньямина Нетаньяху в освобождении Эрнандеса и его возможном возвращении в гондурасскую политику. В одной из записей голос, который авторы проекта приписывают Эрнандесу, говорит:
«Премьер-министр Израиля даст нам поддержку. Мы ему очень благодарны. Они имели большое отношение. На самом деле они имели прямое отношение к моему освобождению и переговорам».
В первом расследовании Hondurasgate утверждается, что Эрнандес после освобождения пытался выстроить политическую схему возвращения к власти, а нынешний президент Насри Асфура должен был выступить как переходная фигура. Авторы проекта также пишут, что в опубликованных записях обсуждаются расширение специальных экономических зон ZEDES, строительство новой военной базы и закон о стимулировании инвестиций в искусственный интеллект.
В одной из расшифровок, которую Hondurasgate приписывает Асфуре, говорится о переговорах с инвесторами по расширению ZEDES на Роатане и в Комаягуа, переносе или создании новой базы в районе Роатана, а также о передаче межокеанического проекта General Electric.
Внутренняя линия: давление на Марлона Очоа
Помимо международного сюжета, значительная часть архива Hondurasgate посвящена внутренней политической борьбе в Гондурасе. В частности, несколько записей касаются Марлона Очоа, члена Национального избирательного совета. Hondurasgate утверждает, что новые власти пытались устранить Очоа из политического процесса «тюрьмой или смертью».
В списке опубликованных аудио есть записи с названиями «Томас — JOH: ищем преступление, чтобы добиться международного ареста Марлона», «JOH требует суда над Марлоном: неважно, сколько крови прольется», «Коссетт предлагает миллионы, чтобы купить депутатов против Марлона» и «Коссетт угрожает: одной пулей убью Марлона, Сальвадора и Ирошку».
В другой карточке спикером указан бывший глава вооруженных сил Гондураса Ромео Васкес Веласкес. Согласно описанию Hondurasgate, он сообщает Эрнандесу, что у него есть группа внутри вооруженных сил, готовая начать «охоту» на политических противников из некоего списка.
Подлинность голосов пока не подтверждена независимой экспертизой
Независимого подтверждения, что голоса на опубликованных записях действительно принадлежат указанным политикам, пока нет. Hondurasgate называет предполагаемыми участниками записей бывшего президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, нынешнего президента страны Насри Асфуру, председателя парламента Томаса Самбрано, вице-президенту Марию Антониету Мехию, члена Национального избирательного совета Коссетт Лопес-Осорио, политиков Хорхе Селикса и Давида Матамороса Батсона, а также бывшего главу вооруженных сил Гондураса Ромео Васкеса Веласкеса.
Hondurasgate утверждает, что записи были получены из WhatsApp, Signal и Telegram и сделаны в январе — апреле 2026 года. На сайте проекта опубликован архив из 37 аудиозаписей, к каждой из них приложены карточка с описанием, встроенная запись, хеш файла, спектрограмма и автоматический отчет Phonexia Voice Inspector. В методологическом материале Hondurasgate пишет, что перед публикацией каждая запись проходила автоматический форензик-анализ, а полный технический пакет занимает более 80 страниц.
При этом сами отчеты Phonexia, изученные The Insider, не устанавливают личность говорящего. В них прямо сказано, что анализ «сам по себе не идентифицирует говорящего, не доказывает дату или место записи и не устанавливает юридическую ответственность». Отчеты оценивают, насколько аудио похоже на человеческий голос, и указывают вероятность AI-синтеза: например, для одной записи, которую Hondurasgate приписывает Эрнандесу, она составляет 5,97%, а для записи, приписанной Лопес-Осорио, — 6,08%.
Реакции
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что слушала опубликованные записи и видела часть материалов Hondurasgate. По ее словам, против ее правительства действует международная правая сеть, связанная с группами в Испании, США и Аргентине, которые распространяют фейки, потому что им «не нравится мексиканский гуманизм». При этом Шейнбаум сказала, что возможная кампания не повлияет на ее правительство.
Президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на публикацию в Twitter. «Так действуют сети крайне правой коммуникационной экстремистской группировки. Деньги поступают от кокаина и из Израиля», — написал он. В другом посте Петро спросил, зачем Нетаньяху «платить за освобождение крупного наркоторговца, бывшего президента Гондураса, только для того, чтобы разрушить правительства Колумбии и Мексики».
Председатель парламента Гондураса Томас Самбрано Молина, чей голос Hondurasgate также приписывает одной из записей, назвал аудио фальшивыми и «грубой фабрикацией». По его словам, для гондурасцев, которые годами слышали фигурантов записей в интервью и публичных выступлениях, «очевидно, что эти голоса не наши». Самбрано заявил, что Конгресс Гондураса одобрил отправку записей в специализированные лаборатории в США для экспертизы.
Президент Гондураса Насри Асфура и президент Аргентины Хавьер Милей, чьи имена также фигурируют в материалах Hondurasgate, публично обвинения не комментировали. Официальной реакции правительства Аргентины The Insider также не нашел.
Что известно об Эрнандесе и его помиловании
Хуан Орландо Эрнандес был президентом Гондураса с 2014 по 2022 год. В 2024 году федеральный суд в Нью-Йорке приговорил его к 45 годам тюрьмы по делу о наркотрафике. По версии американской прокуратуры, Эрнандес участвовал в заговоре по перевозке кокаина через Гондурас в США, получал взятки от наркоторговцев и использовал эти деньги для продвижения своей политической карьеры.
В конце 2025 года Дональд Трамп помиловал Эрнандеса. Трамп публично называл дело против него политически мотивированным. На фоне президентских выборов в Гондурасе Трамп также поддерживал кандидата от правой Национальной партии Насри Асфуру и угрожал прекратить помощь стране, если Асфура проиграет.