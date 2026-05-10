Президент Сирии отправил в отставку с поста главы администрации своего брата, работавшего врачом в Воронеже и женатого на россиянке

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа отправил в отставку своего брата Махера Аш-Шараа с поста главы президентской администрации, об этом сообщает агентство SANA. Новым руководителем администрация президента стал Абдулрахман Бадридин аль-Ама. Ранее он занимал пост губернатора провинции Хомс.

Президент провел и другие перестановки в руководстве страны: назначил новых министров информации, сельского хозяйства и новых губернаторов ряда провинций, включая Хомс и Латакию.



Ранее назначение Махера Аш-Шараа на высокий пост вызывало критику со стороны части населения, обвинявшей президента в кумовстве.



По слухам, отстраненный старший брат президента Сирии Махер Аш-Шараа может быть назначен послом Сирии в России. Подтверждения этой информации нет.



Старший брат президента Сирии Махер Аш-Шараа работал врачом в Воронеже. В 2000 году он окончил ВГМУ имени Н. Н. Бурденко по специальности лечебное дело. Спустя четыре года прошел переподготовку и стал акушером-гинекологом, после чего работал в Дамаске и Саудовской Аравии.

В 2013 году Махер Аш-Шараа вернулся в Россию и устроился акушером-гинекологом в Дорожную клиническую больницу в Воронеже, одновременно проходя курсы повышения квалификации в ВГМУ имени Бурденко. С июня 2013 по июнь 2014 года он работал врачом-гинекологом в женской консультации поликлиники № 2 этой больницы, после чего до апреля 2015 года возглавлял консультацию. Позже, с июня 2018 по август 2022 года, Аш-Шараа руководил женской консультацией поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» в Воронеже.



Как выяснило «Агентство», жена и мать трех детей Махера Аш-Шараы — гражданка России, а ее сестра владеет фирмой, получающей господряды в Воронеже.



В разговоре с The Insider востоковед и эксперт NEST Center Руслан Сулейманов говорит, что все назначения в Сирии делаются по принципу лояльности к президенту.