Президент Сирии отправил в отставку с поста главы администрации своего брата, работавшего врачом в Воронеже и женатого на россиянке

Махер Аш-Шараа. Фото: Sebastian Gollnow / DPA / ТАСС

Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа отправил в отставку своего брата Махера Аш-Шараа с поста главы президентской администрации, об этом сообщает агентство SANA. Новым руководителем администрация президента стал Абдулрахман Бадридин аль-Ама. Ранее он занимал пост губернатора провинции Хомс.

Президент провел и другие перестановки в руководстве страны: назначил новых министров информации, сельского хозяйства и новых губернаторов ряда провинций, включая Хомс и Латакию.

Ранее назначение Махера Аш-Шараа на высокий пост вызывало критику со стороны части населения, обвинявшей президента в кумовстве. 

По слухам, отстраненный старший брат президента Сирии Махер Аш-Шараа может быть назначен послом Сирии в России. Подтверждения этой информации нет. 

Старший брат президента Сирии Махер Аш-Шараа работал врачом в Воронеже. В 2000 году он окончил ВГМУ имени Н. Н. Бурденко по специальности лечебное дело. Спустя четыре года прошел переподготовку и стал акушером-гинекологом, после чего работал в Дамаске и Саудовской Аравии.

В 2013 году Махер Аш-Шараа вернулся в Россию и устроился акушером-гинекологом в Дорожную клиническую больницу в Воронеже, одновременно проходя курсы повышения квалификации в ВГМУ имени Бурденко. С июня 2013 по июнь 2014 года он работал врачом-гинекологом в женской консультации поликлиники № 2 этой больницы, после чего до апреля 2015 года возглавлял консультацию. Позже, с июня 2018 по август 2022 года, Аш-Шараа руководил женской консультацией поликлиники № 1 клинической больницы «РЖД-Медицина» в Воронеже.

Как выяснило «Агентство», жена и мать трех детей Махера Аш-Шараы — гражданка России, а ее сестра владеет фирмой, получающей господряды в Воронеже. 

В разговоре с The Insider востоковед и эксперт NEST Center Руслан Сулейманов говорит, что все назначения в Сирии делаются по принципу лояльности к президенту. 

«Я думаю, что пока еще очень рано делать какие-то выводы по поводу назначения нового главы администрации. Абдулрахман Бадридин Аль-Ама еще никак себя особо не проявил. И он сравнительно молодой чиновник, 87-го года рождения, в последние годы занимал несколько не самых ключевых должностей в сирийской иерархии. К какому-то лагерю в действующем сирийском руководстве он не принадлежит. Да, собственно, как таковых лагерей там и не наблюдается. Все кадры подбираются по принципу лояльности к действующему главе государства».

