Два иранских танкера прорвали блокаду США и дошли до побережья Ирана, одно судно горит

Два иранских танкера, которые, по утверждению Центрального командования ВС США (CENTCOM), были выведены из строя при попытке нарушить американскую блокаду в Оманском заливе, все же смогли достичь иранского побережья. Об этом сообщает OSINT-проект TankerTrackers, анализирующий передвижение нефтяных судов.

Речь идет о танкерах SEA STAR III (IMO: 9569205) и SEVDA (IMO: 9172040). По данным TankerTrackers, оба судна фактически прорвали периметр блокады еще 6 мая — за два дня до официального заявления CENTCOM. SEA STAR III, как утверждается, был замечен примерно в 300 километрах к западу от линии блокады. Третьим судном, фигурирующим в операции, стал танкер HASNA, находившийся 7 мая у побережья Омана возле Шинаса.

После публикации CENTCOM аналитики TankerTrackers проверили предполагаемый район укрытия судов и заявили, что обнаружили оба танкера на якорной стоянке к востоку от иранского города Джаск. По данным проекта, рядом с SEA STAR III находится буксир, а на SEVDA продолжается пожар. Возгорание видно на спутниковом снимке сервиса Copernicus, где отчетливо заметен шлейф дыма, а также сервисе NASA FIRMS.