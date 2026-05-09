Китай стремительно наращивает атомный подводный флот, сокращая отставание от США — The Economist

США все больше обеспокоены быстрым развитием китайского подводного флота, который в ближайшие годы может бросить вызов американскому господству в Тихом океане. Об этом пишет The Economist.

Американские ударные атомные подлодки, базирующиеся на Гуаме, считаются ключевым инструментом сдерживания Китая и одним из главных козырей Вашингтона в случае конфликта вокруг Тайваня. Именно субмарины должны будут нанести первые удары по китайским силам, отслеживать вражеские ракетоносцы и обеспечивать скрытное присутствие ВМС США в Тихом океане.

Однако американские военные все чаще признают: Китай быстро сокращает технологическое отставание. Если раньше американские подводники шутили, что китайские субмарины настолько шумные, что их можно услышать у побережья Калифорнии, то теперь, пишет издание, «насмешки сменяются тревогой». По данным американской разведки, Китай создает новое поколение гораздо более тихих атомных подлодок, используя в том числе российские технологии.

Глава военно-морской разведки США контр-адмирал Майкл Брукс прогнозирует, что уже к 2035 году Китай будет иметь около 80 подлодок, из которых примерно 40 будут атомными. Сейчас у США 67 атомных субмарин. Особую тревогу вызывает то, что Китай одновременно строит крупнейший в мире надводный флот, расширяет ядерный арсенал и развивает систему подводного наблюдения, известную как «Подводная Великая стена». Она включает донные сенсоры, спутниковое наблюдение и другие средства обнаружения подлодок.

При этом сами США сталкиваются с серьезными проблемами в судостроении. Несмотря на многомиллиардные инвестиции, американская промышленность не справляется с производством необходимого числа новых субмарин класса Virginia. Ситуацию осложняет и кризис обслуживания флота: около трети американских ударных подлодок находятся в ремонте или простаивают. Некоторые лодки проводят вне строя годы.

На этом фоне Вашингтон пытается укрепить союзников в регионе. США передают Австралии технологии атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS и обещают продать Канберре несколько лодок Virginia-class в 2030-х годах. Южная Корея также участвует в совместных проектах по созданию новых субмарин. The Economist отмечает, что подводное пространство остается одним из последних мест, где современные армии все еще могут скрываться от глобальных систем наблюдения. Однако Китай постепенно делает даже океанские глубины все менее безопасными для американского флота.