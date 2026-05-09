Российское ГРУ предлагало Ирану тысячи дронов для атак на американские войска — The Economist со ссылкой на документы российской разведки

Российская военная разведка предлагала Ирану поставить тысячи боевых беспилотников и обучить операторов для возможных атак на американские силы в Персидском заливе. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на секретный документ ГРУ, полученный от «надежного источника».

По данным издания, Москва планировала передать Тегерану 5 тысяч оптоволоконных FPV-дронов, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы, а также неопределенное количество дальнобойных беспилотников со спутниковой связью Starlink.

Согласно 10-страничному проекту ГРУ, российская сторона предполагала использовать эти системы в случае возможной высадки американского десанта на территории Ирана или на островах Персидского залива. Документ, как пишет The Economist, вероятно, был подготовлен в марте — апреле 2026 года — в первые недели войны США и Израиля против Ирана.

В материалах содержались схемы атак и карты иранского побережья, включая остров Харк — крупнейший нефтяной терминал страны, который, по данным издания, рассматривался американскими военными как потенциальная цель операции. Одна из схем описывает атаку роями из пяти-шести дронов, запускаемых из скрытых позиций по американским десантным кораблям.

The Economist утверждает, что Владимир Путин лично предлагал Тегерану помощь в подготовке операторов беспилотников. Для этого ГРУ планировало использовать иранских студентов, обучающихся в российских университетах, а также уроженцев Таджикистана, владеющих русским и персидским языками, и представителей алавитского меньшинства Сирии, связанного с бывшим режимом Башара Асада. Всего, по данным документа, рассматривалась возможность привлечения около 10 тысяч иранских студентов в России.

Издание отмечает, что Россия предлагала Ирану именно оптоволоконные дроны, поскольку такие беспилотники практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления и активно применяются российскими войсками в Украине.