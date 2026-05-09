Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пострадало от сбоев в работе интернета: пользователи жалуются, что сайт не грузится

Акция «Бессмертный полк», которая традиционно проводится в России 9 мая, в этом году проходит в онлайн-формате. Трансляция онлайн-шествия ведется на сайте, а также демонстрируется на рекламных экранах.
Между тем, как показывают данные сервиса для отслеживания сбоев в работе сайтов и приложений Detector404, в работе сайта «Бессмертного полка» 9 мая наблюдаются сбои. За день от пользователей поступило более 200 жалоб на работу сайта и приложения.
По состоянию на 14 часов по московскому времени больше всего жалоб поступило из Тверской области и Москвы.
Для участия в онлайн-шествии нужно было до 6 мая загрузить на сайт фотографию и данные ветерана. Из этих портретов сгенерировано видео, имитирующее шествие по улицам.
В 2023 и 2024 годах шествия «Бессмертного полка» по улицам российских городов не проводились из соображений безопасности. В 2025 году акция проходила в смешанном формате — и онлайн, и офлайн. В этом году власти некоторых регионов также разрешили провести традиционные шествия, в том числе в Санкт-Петербурге (но не в Москве).
В петербургском шествии приняли участие бывшие бойцы ЧВК Вагнера, которые пронесли портрет основателя компании Евгения Пригожина.