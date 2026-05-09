Онлайн-шествие «Бессмертного полка» пострадало от сбоев в работе интернета: пользователи жалуются, что сайт не грузится

Акция «Бессмертный полк», которая традиционно проводится в России 9 мая, в этом году проходит в онлайн-формате. Трансляция онлайн-шествия ведется на сайте, а также демонстрируется на рекламных экранах.

Между тем, как показывают данные сервиса для отслеживания сбоев в работе сайтов и приложений Detector404, в работе сайта «Бессмертного полка» 9 мая наблюдаются сбои. За день от пользователей поступило более 200 жалоб на работу сайта и приложения.