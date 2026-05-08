Экономика США в апреле прибавила 115 тысяч рабочих мест, что выше прогнозов аналитиков. Растут рабочие профессии, сокращаются IT и госсектор

Экономика США в апреле создала 115 тысяч рабочих мест — это значительно выше консенсус-прогноза в 65 тысяч, данного опрошенными Bloomberg экономистами, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Бюро статистики труда. Показатель оказался ниже мартовского, который при пересмотре повысили до 185 тысяч, однако подтвердил устойчивость рынка труда, несмотря на экономические последствия войны Дональда Трампа в Иране. Уровень безработицы остался на отметке 4,3% после небольшого снижения месяцем ранее.
Рост занятости пришелся на здравоохранение, розничную торговлю, транспорт и складскую логистику, тогда как федеральные ведомства и технологический сектор продолжили сокращать персонал. Главный экономист Jefferies по США Томас Саймонс заявил, что данные не показывают «никаких признаков спада», а рынок труда демонстрирует «несокрушимую устойчивость». При этом февральские цифры были пересмотрены в худшую сторону.
Но, как отмечает FT, несмотря на позитив на рынке труда, потребительские настроения американцев в мае обвалились до нового исторического минимума. По данным Мичиганского университета, респонденты опасаются разгона инфляции из-за войны. Закрытие Ормузского пролива привело к подорожанию бензина и дизельного топлива в США. Средняя цена бензина выросла более чем на треть и достигла $4 за галлон (3,785 литра), а дизеля — почти $5,7, что повышает транспортные расходы и подпитывает рост цен.
Американист Ян Веселов в беседе с The Insider подчеркнул, что в целом данные по рынку рабочей силы в 2026 году разнонаправленные:
«Если мы посмотрим на прошлый год, то в нем чередовались месяцы, когда рабочие места прибавлялись, с месяцами, когда их число уменьшалось. В 2025 году был зафиксирован самый низкий рост за последние годы. Если мы посмотрим на 2026 год, то по январю увидим +160 тысяч, а в феврале — -156 тысяч. В марте и апреле зафиксирована более позитивная динамика – +185 тысяч и +115 тысяч, но тут надо учитывать, что данные эти предварительные и они потом пересматриваются и корректируются. Возможно, что эти цифры будут пересмотрены в пользу понижения. По крайней мере такая тенденция была в 2025 году – результаты статистики по рынку труда чаще всего пересматривались в минус.
Что касается сокращений в связи с введением ИИ, то тут пока нет статистики, согласно которой это как-то явно сказывается на рынке труда. Есть новости по отдельным компаниям, но чаще всего это именно локальные истории, например, в секторе IT. Это пока узкая история, которая не влияет на всю экономику США в целом. Но действительно, мы видим очень много алармистских прогнозов на тему ИИ и того, как он может повлиять на рынок труда. Идут разговоры о снижении количества рабочих мест, но пока мы этого не наблюдаем. Более того, есть опросы среди компаний касательно внедрения ИИ — с достаточно спорными результатами. Многие компании говорят о том, что они пока только пытаются внедрять эту технологию, либо пытались, но у них не получилось».