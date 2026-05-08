Экономика США в апреле прибавила 115 тысяч рабочих мест, что выше прогнозов аналитиков. Растут рабочие профессии, сокращаются IT и госсектор

Экономика США в апреле создала 115 тысяч рабочих мест — это значительно выше консенсус-прогноза в 65 тысяч, данного опрошенными Bloomberg экономистами, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Бюро статистики труда. Показатель оказался ниже мартовского, который при пересмотре повысили до 185 тысяч, однако подтвердил устойчивость рынка труда, несмотря на экономические последствия войны Дональда Трампа в Иране. Уровень безработицы остался на отметке 4,3% после небольшого снижения месяцем ранее.

Рост занятости пришелся на здравоохранение, розничную торговлю, транспорт и складскую логистику, тогда как федеральные ведомства и технологический сектор продолжили сокращать персонал. Главный экономист Jefferies по США Томас Саймонс заявил, что данные не показывают «никаких признаков спада», а рынок труда демонстрирует «несокрушимую устойчивость». При этом февральские цифры были пересмотрены в худшую сторону.

Но, как отмечает FT, несмотря на позитив на рынке труда, потребительские настроения американцев в мае обвалились до нового исторического минимума. По данным Мичиганского университета, респонденты опасаются разгона инфляции из-за войны. Закрытие Ормузского пролива привело к подорожанию бензина и дизельного топлива в США. Средняя цена бензина выросла более чем на треть и достигла $4 за галлон (3,785 литра), а дизеля — почти $5,7, что повышает транспортные расходы и подпитывает рост цен.

Американист Ян Веселов в беседе с The Insider подчеркнул, что в целом данные по рынку рабочей силы в 2026 году разнонаправленные: