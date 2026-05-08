Минобороны США начало публикацию секретных материалов об НЛО

Минобороны США рассекретило партию документов об НЛО и разместило их на сайте ведомства — публикация стала первой в рамках программы PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters).

В открытый доступ поступили ранее засекреченные документы, видеозаписи и фотоматериалы, доступные любому пользователю без специального допуска. В публикации участвовали несколько ведомств — Управление директора национальной разведки (ODNI), НАСА, ФБР, Министерство энергетики и Управление по разрешению аномалий во всех областях (AARO). Новые материалы будут добавляться на сайт по мере рассекречивания.

Среди первых опубликованных материалов — дело ФБР 62-HQ-83894, включающее следственные записи, показания очевидцев и публичные отчеты об НЛО и летающих дисках, задокументированные с июня 1947 по июль 1968 года. В документах зафиксированы свидетельства резонансных инцидентов, фотоматериалы с объектов в засекреченном городе Оук-Ридже (штат Теннесси) и технические документы.

На сайте указано, что опубликованные материалы — это «нерешенные случаи», по которым правительство не смогло дать окончательного ответа о природе наблюдаемых явлений. Одновременно министерство пригласило частный сектор к анализу этих данных.

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил:

«Военное министерство работает в полном единстве с президентом Трампом, чтобы обеспечить беспрецедентную прозрачность в отношении того, что правительство знает о неопознанных аномальных явлениях. Эти документы, скрытые за грифами секретности, слишком долго питали вполне обоснованные домыслы — пришло время, чтобы американский народ увидел их сам».

Пентагон отметил, что все материалы прошли проверку с точки зрения безопасности, однако многие из них еще не проанализированы с целью установить природу зафиксированных аномалий.

Трамп поручил Пентагону и другим федеральным ведомствам приступить к рассекречиванию материалов об НЛО и неопознанных аномальных явлениях в феврале 2026 года, после многолетнего давления со стороны Конгресса, военных информаторов и общественности. Официальное расследование НЛО в рамках AARO насчитывает более 2000 зарегистрированных случаев начиная с 1945 года.