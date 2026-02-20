Трамп поручил опубликовать правительственные документы об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону раскрыть документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Свое решение он объяснил «огромным проявленным интересом» к этому вопросу.

«Я поручаю министру обороны и другим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений и неопознанных летающих объектов, а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», — говорится в его посте.

До этого в четверг американский лидер обвинил бывшего президента США Барака Обаму в неправомерном разглашении секретной информации. Во время общения президента с журналистами корреспондент Fox News спросил Трампа о недавнем заявлении Обамы — в подкасте Брайана Тайлера Коэна того спросили, существуют ли инопланетяне. Обама ответил:

«Они настоящие, но я их не видел, и их не держат в Зоне 51. Подземных сооружений нет, если только не существует какого-то грандиозного заговора, который они скрыли от президента Соединенных Штатов» (цитата по Reuters).

Трампа же спросили, видел ли он какие-либо доказательства того, что Землю посещали «нечеловеческие существа», на что тот обвинил Обаму в распространении «секретной информации»:

«Ему не положено этого делать. <...> Я не знаю, настоящие они [инопланетяне] или нет. Могу сказать, что он передал секретную информацию. Он не должен был этого делать. Он совершил большую ошибку. Он вывел это из разряда секретной информации».

В ходе короткой беседы Трампу сказали, что президент может «рассекретить все, что захочет». Американский президент ответил, что так «возможно, выручит его [Обаму] из беды, рассекречивая документы».