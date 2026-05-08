В Германии захвачены заложники в отделении банка Volksbank. Это как минимум шестое ограбление банков в стране за полгода

Фото: Bild / Privat

В немецком городе Зинциг в федеральной земле Рейнланд-Пфальц неизвестные захватили заложников в отделении банка Volksbank. Это как минимум шестой крупный инцидент с банками в Германии за последние полгода, подсчитал The Insider.

Как сообщает Bild со ссылкой на полицию, утром 8 мая к отделению банка подъехал инкассаторский автомобиль. Когда один из сотрудников направился в здание, его перехватил неизвестный мужчина и начал ему угрожать. По предварительным данным, преступники и как минимум один заложник находятся в хранилище банка.

Полиция заявила, что в захвате участвуют несколько человек. Один из заложников — водитель инкассаторской машины. Центр города оцеплен, на месте работают спецподразделения и вертолеты полиции.

Власти утверждают, что угрозы для жителей за пределами оцепления нет. При этом полиция отказалась раскрывать детали операции, объяснив это «тактическими причинами». По данным СМИ, силовики не исключают, что преступники могут следить за новостями.

Инцидент произошел на фоне серии громких ограблений банков в Германии.

В феврале в городе Штур под Бременом неизвестные проникли через световой колодец в подвал отделения Volksbank и вскрыли 14 сейфовых ячеек. Во время ограбления они распылили неизвестное вещество, после чего сотрудники банка пожаловались на тошноту и недомогание. Помещение пришлось эвакуировать. Свидетели видели трех человек в синих комбинезонах, уходивших от здания банка.

В декабре 2025 года сразу несколько крупных ограблений произошли в отделениях Sparkasse. В Бонне преступники вскрыли два сейфа и похитили ценности, включая золото. В Гельзенкирхене злоумышленники пробили стену из соседней парковки и вскрыли около 3200 банковских ячеек. По некоторым оценкам, ущерб мог превысить 100 млн евро — это ограбление называют одним из крупнейших в истории Германии.

Еще одно нападение произошло в конце декабря в Галле, где во время рабочего дня были вскрыты четыре сейфовые ячейки. В январе 2026 года неизвестные взломали 18 ячеек в отделении Sparkasse в Вильгельмсхафене. Следователи проверяют, связаны ли эти преступления между собой.

