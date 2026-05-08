Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Евросоюза

Президент США Дональд Трамп отложил повышение пошлин на автомобили из Европейского союза до 4 июля после телефонного разговора с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social 7 мая.

«Я терпеливо ждал, пока ЕС выполнит свою часть исторического торгового соглашения, которое мы заключили в Тернберри, Шотландия, — крупнейшей торговой сделки в истории! Было обещано, что ЕС выполнит свою часть соглашения и в соответствии с договоренностью обнулит свои тарифы! Я согласился дать срок до 250-летия нашей страны, иначе их тарифы, к сожалению, немедленно вырастут до гораздо более высоких уровней», — заявил Трамп.



Американский президент назвал разговор с Урсулой фон дер Ляйен «отличным» и добавил, что стороны полностью сходятся во мнении относительно иранской ядерной программы.



В свою очередь, председатель Еврокомиссии охарактеризовала в Twitter разговор как «очень хороший» и сообщила, что США и ЕС по-прежнему полностью готовы реализовать торговое соглашение. Она добавила, что достигнут хороший прогресс в направлении снижения пошлин к началу июля.



1 мая Трамп сообщил о повышении таможенных пошлин на ввозимые в США легковые и грузовые автомобили из ЕС на 25%. Он объяснил это решение тем, что, по его мнению, ЕС не соблюдает условия торгового соглашения с США. В ответ Урсула фон дер Ляйен тоже потребовала от Трампа соблюдать торговое соглашение.



США и ЕС заключили торговое соглашение в августе 2025 года. Оно предусматривает, что большинство товаров из Евросоюза будет облагаться пошлиной в 15%. Этот документ представляет собой совместное заявление, а не полноценный юридически обязывающий договор. ЕС пошел на такие договоренности, чтобы избежать торговой войны с Вашингтоном, писал Bloomberg.