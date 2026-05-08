В ЕС обсуждают прямые переговоры с Путиным по Украине. Марко Рубио заявил, что США могут перестать быть посредником в переговорах

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам о прекращении войны в Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Financial Times. По словам Кошты, страны ЕС все больше разочаровываются в переговорах, которые проводит президент США Дональд Трамп.
Европейский чиновник отмечает, что такой подход поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.
«Я разговариваю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы понять, как нам лучше организоваться и определить, что именно нам потребуется для эффективного обсуждения с Россией, когда наступит подходящий момент», — сказал Кошта.
Он добавил, что из Кремля пока не поступало сигналов о готовности Путина сесть за стол переговоров с представителем ЕС.
Как пишет Financial Times, европейские лидеры опасаются, что переговоры между США, Россией и Украиной по завершению войны практически не продвигаются, в то время как Евросоюз оказывается отодвинутым в сторону и рискует быть вынужденным принять соглашение, с которым не согласен.
Представитель администрации Зеленского подтвердил изданию, что такие обсуждения ведутся с Коштой. Однако в ЕС пока нет консенсуса о том, кто именно должен представлять ЕС, когда следует предпринимать такую попытку и каким должно быть предложение Путину, пишет Financial Times.
В феврале советник президента Франции по нацбезопасности Эммануэль Бонн и советник Бертран Бушвальтер посетили Москву, чтобы донести до российской стороны, что Европа должна участвовать в принятии решений по Украине. Источники Financial Times рассказали, что Москва отвергла французские предложения, однако дала понять, что Россия может быть открыта к «другому европейскому сигналу».
Вместе с тем главный украинский переговорщик, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США для переговоров со спецпредставителями Дональда Трампа. Последняя трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России прошла 18 февраля. Переговоры застопорились на фоне войны на Ближнем Востоке.
8 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что США могут перестать играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он признал, что усилия США по ряду причин не привели к плодотворному результату. «Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят продвижения вперёд», - сказал госсекретарь,
В беседе с The Insider политолог Иван Преображенский говорит, что Трамп будет только рад инициативе Евросоюза, поскольку переговоры по Украине создавали для него репутационные проблемы:
«Монополии Трампа на принятие решений нет. Все, чем он занимался больше года, не дало никаких результатов. Россия вначале приняла решение имитировать переговоры, а теперь фактически вернулась к ультиматуму, который Путин поставил еще летом 2024 года. Так что европейцы вполне могут попробовать начать свои переговоры, Трамп будет только рад, потому что для него переговоры по Украине создавали репутационные проблемы, но и выйти сам он из них не мог.
При этом Кремль явно ведет неформальные консультации с европейцами. И, ориентируясь на сигналы с их стороны, резко поднимает ставки накануне начала возможной новой фазы переговоров, с участием теперь уже ЕС. Европейцы же, если зайдут на переговорный трек, приняв как базовые эти российские требования и без каких-то своих четких требований к России, окажутся еще в более слабом положении, чем был Трамп».