В ЕС обсуждают прямые переговоры с Путиным по Украине. Марко Рубио заявил, что США могут перестать быть посредником в переговорах

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готовится к возможным переговорам о прекращении войны в Украине с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Financial Times. По словам Кошты, страны ЕС все больше разочаровываются в переговорах, которые проводит президент США Дональд Трамп.



Европейский чиновник отмечает, что такой подход поддерживает президент Украины Владимир Зеленский.

«Я разговариваю с лидерами 27 стран ЕС, чтобы понять, как нам лучше организоваться и определить, что именно нам потребуется для эффективного обсуждения с Россией, когда наступит подходящий момент», — сказал Кошта.



Он добавил, что из Кремля пока не поступало сигналов о готовности Путина сесть за стол переговоров с представителем ЕС.

Как пишет Financial Times, европейские лидеры опасаются, что переговоры между США, Россией и Украиной по завершению войны практически не продвигаются, в то время как Евросоюз оказывается отодвинутым в сторону и рискует быть вынужденным принять соглашение, с которым не согласен.

Представитель администрации Зеленского подтвердил изданию, что такие обсуждения ведутся с Коштой. Однако в ЕС пока нет консенсуса о том, кто именно должен представлять ЕС, когда следует предпринимать такую попытку и каким должно быть предложение Путину, пишет Financial Times.

В феврале советник президента Франции по нацбезопасности Эммануэль Бонн и советник Бертран Бушвальтер посетили Москву, чтобы донести до российской стороны, что Европа должна участвовать в принятии решений по Украине. Источники Financial Times рассказали, что Москва отвергла французские предложения, однако дала понять, что Россия может быть открыта к «другому европейскому сигналу».

Вместе с тем главный украинский переговорщик, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров прибыл в США для переговоров со спецпредставителями Дональда Трампа. Последняя трехсторонняя встреча представителей США, Украины и России прошла 18 февраля. Переговоры застопорились на фоне войны на Ближнем Востоке.



8 мая госсекретарь США Марко Рубио сказал, что США могут перестать играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной. Он признал, что усилия США по ряду причин не привели к плодотворному результату. «Мы не хотим тратить свое время впустую и вкладывать силы и энергию в усилия, которые не приносят продвижения вперёд», - сказал госсекретарь,



В беседе с The Insider политолог Иван Преображенский говорит, что Трамп будет только рад инициативе Евросоюза, поскольку переговоры по Украине создавали для него репутационные проблемы: