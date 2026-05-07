На 15 членов иркутского КПРФ составили протоколы из-за первомайских акций. Ранее такие митинги запретили минимум в восьми городах РФ

Против 15 членов иркутского обкома КПРФ возбудили административные дела по статье об организации несогласованного митинга из-за первомайских акций, сообщил «Коммерсантъ». Как рассказали в отделении партии, в список вошли далеко не все участники мероприятий, а только те, кого силовики смогли идентифицировать.

Ранее власти города запретили региональному отделению партии провести митинг, шествие и автопробег, посвященные Первому мая. Как утверждали чиновники, у памятника Ленину, где КПРФ планировала одну из акций, в это время должно было состояться другое мероприятие, а автопробегу могли помешать дорожные работы. Активисты решили проигнорировать запрет, рассказал депутат Госдумы Сергей Левченко:

«Мы всё равно пришли к памятнику Ленину, так как первомайский митинг — это традиция. На протяжении последних 33 лет нам ни разу не запрещали это мероприятие».

На площади, которая, по утверждению мэрии, должна была быть занята, не оказалось никого, кроме силовиков, сообщили в КПРФ. Члены обкома связывают давление с падением рейтинга «Единой России» в преддверии федеральных выборов.

Это не первые административные дела против членов КПРФ в Иркутске: ранее суд оштрафовал на 25 тысяч рублей Светлану Шевченко за возложение цветов к памятнику Юрию Гагарину в День космонавтики. Незадолго до этого мэрия отклонила ее заявку, но партийцы всё равно пришли к назначенному месту.

Первомайские акции запретили как минимум в восьми городах России, сообщали в КПРФ. Власти некоторых из них объяснили отказ усилением мер безопасности и работами по благоустройству.