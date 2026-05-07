Польша вложится в строительство сети малых ядерных реакторов, заявил миллиардер Михал Соловов

Польша рассчитывает запустить первый малый модульный ядерный реактор в конце 2030 года. Об этом на конференции Bloomberg Future of Finance в Варшаве заявил польский миллиардер Михал Соловов.

Проект реализует совместное предприятие компании Synthos и государственной Orlen. По словам Соловова, запуск состоится значительно раньше запуска первой крупной польской АЭС, которую власти страны собираются ввести в эксплуатацию только в 2036 году. В рамках проекта Synthos и Orlen намерены построить в стране не менее 26 малых реакторов BWRX-300 совместно с американской GE Vernova. Они должны заменить старые угольные электростанции.

Бизнесмен заявил, что польские власти поддерживают развитие малых модульных реакторов, поскольку строительство второй крупной атомной станции стало бы слишком дорогим для бюджета. Ранее правительство Дональда Туска уже выделило 60 млрд злотых ($16,7 млрд) на первую большую АЭС.

Соловов утверждает, что Польша нуждается в более дешевой электроэнергии для привлечения инвестиций. По его словам, высокие цены на электричество связаны со стоимостью углеродных квот, налогами и изношенной энергетической инфраструктурой. По оценке Соловова, переход на малые модульные реакторы позволит Польше сэкономить от €310 млрд до €370 млрд в течение 60 лет за счет изменения энергетического баланса и сокращения части расходов на «зеленую» энергетику.