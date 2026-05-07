Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

208

 

 

 

 

 

Новости

Польша вложится в строительство сети малых ядерных реакторов, заявил миллиардер Михал Соловов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Польша рассчитывает запустить первый малый модульный ядерный реактор в конце 2030 года. Об этом на конференции Bloomberg Future of Finance в Варшаве заявил польский миллиардер Михал Соловов.

Проект реализует совместное предприятие компании Synthos и государственной Orlen. По словам Соловова, запуск состоится значительно раньше запуска первой крупной польской АЭС, которую власти страны собираются ввести в эксплуатацию только в 2036 году. В рамках проекта Synthos и Orlen намерены построить в стране не менее 26 малых реакторов BWRX-300 совместно с американской GE Vernova. Они должны заменить старые угольные электростанции.

Бизнесмен заявил, что польские власти поддерживают развитие малых модульных реакторов, поскольку строительство второй крупной атомной станции стало бы слишком дорогим для бюджета. Ранее правительство Дональда Туска уже выделило 60 млрд злотых ($16,7 млрд) на первую большую АЭС.

Соловов утверждает, что Польша нуждается в более дешевой электроэнергии для привлечения инвестиций. По его словам, высокие цены на электричество связаны со стоимостью углеродных квот, налогами и изношенной энергетической инфраструктурой. По оценке Соловова, переход на малые модульные реакторы позволит Польше сэкономить от €310 млрд до €370 млрд в течение 60 лет за счет изменения энергетического баланса и сокращения части расходов на «зеленую» энергетику.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте