Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

75.22

EUR

88.06

OIL

97.22

Поддержите нас

363

 

 

 

 

 

Новости

Представители ЕС отказались покидать Киев после угроз РФ ударить по городу. Москва вновь призвала иностранные миссии эвакуировать дипломатов

The Insider
Иллюстрация к материалу

Представители Евросоюза не станут покидать Киев из-за угроз России ударить по городу, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни:

«Публичные угрозы России напасть на Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики... Что касается нас, ЕС, то мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Россия в очередной раз нагло пытается возложить вину на Украину за свою собственную агрессивную войну. Россия наносит удары по Киеву и другим городам по всей Украине, причем делает это ежедневно, убивая мирных граждан и нанося удары по объектам инфраструктуры».

Здания дипломатических миссий в Киеве, включая представительство ЕС, ранее уже получали повреждения в результате российских атак, добавил дипломат. По его словам, РФ не показывает готовность завершить войну.

В начале этой недели Минобороны РФ пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, и призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город».

7 мая помощник главы российского государства Юрий Ушаков призвал серьезно отнестись к угрозам Минобороны:

«Наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан».

Российские власти сослались на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В Москве расценили его высказывания как намек на возможные атаки 9 мая. В опубликованном на сайте президента Украины тексте выступления Зеленский сказал, что российские власти «боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны», однако прямо об ударе по Москве он не говорил.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Надежда на уехавших. Как эмиграция может помогать развитию стран исхода
  4. Дипломатия дронов. Как Украина становится равноправным партнером на Ближнем Востоке и в Африке
  5. Удар ниже тропического пояса: почему России оказалось так сложно закрепиться в Сахеле

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте