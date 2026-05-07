Представители ЕС отказались покидать Киев после угроз РФ ударить по городу. Москва вновь призвала иностранные миссии эвакуировать дипломатов

Представители Евросоюза не станут покидать Киев из-за угроз России ударить по городу, заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Ануар Эль-Ануни:

«Публичные угрозы России напасть на Киев являются частью ее безрассудной эскалационной тактики... Что касается нас, ЕС, то мы не будем менять нашу позицию или присутствие в Киеве. Россия в очередной раз нагло пытается возложить вину на Украину за свою собственную агрессивную войну. Россия наносит удары по Киеву и другим городам по всей Украине, причем делает это ежедневно, убивая мирных граждан и нанося удары по объектам инфраструктуры».

Здания дипломатических миссий в Киеве, включая представительство ЕС, ранее уже получали повреждения в результате российских атак, добавил дипломат. По его словам, РФ не показывает готовность завершить войну.

В начале этой недели Минобороны РФ пригрозило нанести «массированный ракетный удар» по центру Киева, если украинские власти попытаются сорвать празднование 81-й годовщины Победы, и призвало гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств «своевременно покинуть город».

7 мая помощник главы российского государства Юрий Ушаков призвал серьезно отнестись к угрозам Минобороны:

«Наш МИД нотой в адрес всех аккредитованных в России дипломатических миссий и представительств еще раз обратился к властям зарубежных стран и руководству международных организаций с настоятельным призывом с максимальной ответственностью отнестись к заявлению Минобороны и обеспечить заблаговременную эвакуацию из Киева персонала дипломатических и иных представительств, а также своих граждан».

Российские власти сослались на заявление президента Украины Владимира Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Ереване. В Москве расценили его высказывания как намек на возможные атаки 9 мая. В опубликованном на сайте президента Украины тексте выступления Зеленский сказал, что российские власти «боятся, что над Красной площадью будут жужжать дроны», однако прямо об ударе по Москве он не говорил.