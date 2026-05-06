В Пхеньян начали массово завозить породистых животных для состоятельных горожан после посещения Ким Чен Ыном зоомагазина — Daily NK

Аффилированные с государством торговые компании КНДР начали активно завозить из Китая домашних животных — собак, кошек и попугаев — для продажи состоятельным жителям Пхеньяна. Об этом в среду сообщает южнокорейское издание Daily NK со ссылкой на источник в стране.

По данным источника, среди ввезенных собак — мальтийские болонки, йоркширские терьеры и бигли. Их перевезли в клетках из китайского приграничного города Даньдун через северокорейский Синыйджу в Пхеньян. Помимо животных, партия товара включала корм, лакомства и ветеринарные препараты. Китайские торговцы, работающие на приграничных маршрутах, отметили необычный масштаб поставок — по их словам, столь крупного завоза питомцев прежде не было.

Предполагаемым поводом для расширения рынка стало посещение Ким Чен Ыном зоомагазина «Хвасон» в новом жилом квартале Пхеньяна в начале апреля 2026 года. Государственные СМИ КНДР показали лидера страны, который держал на руках щенка и общался с дочерью Чу Э. Аналитики расценили этот визит как двойной сигнал — формирование образа «доступного» руководителя и одновременно попытку направить накопленные частные капиталы в государственные торговые структуры.

Источник отметил, что после появления этих кадров спрос на домашних животных заметно вырос среди тончжу — так в КНДР называют разбогатевших частных предпринимателей, а также в сообществе партийных чиновников. Примечательно, что на протяжении многих лет власти страны квалифицировали содержание питомцев как «буржуазный образ жизни» и активно его порицали.

Смена курса вызвала недовольство внутри страны, указывает издание. На фоне затяжного экономического кризиса, роста рыночных цен и обесценивания воны большинство жителей с трудом обеспечивают себя продовольствием, а ввоз кормов для животных воспринимается как издевательство. «Число тех, кому не хватает еды, растет — но одновременно растет и число состоятельных людей. Разве это не говорит само за себя?» — сказал источник.

Класс тончжу («владельцы денег») сложился в КНДР в период голода 1990-х годов, когда наиболее предприимчивые северокорейцы начали организовывать торговлю и завозить продовольствие из Китая. Как объяснял историк-кореевед Андрей Ланьков в серии материалов для The Insider, режим фактически закрывал глаза на появление богатых частных предпринимателей, поскольку те частично замещали рухнувшую государственную экономику. Сегодня именно тончжу и приближенные к власти чиновники формируют потребительский спрос в Пхеньяне — в том числе на предметы роскоши, ввозимые вопреки международным санкциям.