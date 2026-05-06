Россия впервые с июня 2025 года пополнила ФНБ за счет подорожавшей нефти

Россия впервые с июня прошлого года возобновила покупку иностранной валюты и золота для Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне роста нефтяных цен, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке и перебоями с судоходством через Ормузский пролив, пишет Bloomberg.

В мае Министерство финансов направит на покупку валюты и золота 110 млрд рублей ($1,5 млрд), сообщило ведомство в среду. Сумма включает отложенные операции за март и апрель. По бюджетному правилу, избыточные нефтяные доходы поступают в фонд, когда экспортная цена российской нефти превышает $59 за баррель, при более низких ценах средства ФНБ расходуются на покрытие бюджетного дефицита. В январе—феврале Россия потратила из фонда около 419 млрд рублей.

Ликвидные активы ФНБ на 1 мая составили 3,6 трлн рублей — на 14% меньше, чем в январе, и примерно на 60% ниже уровня, существовавшего до начала вторжения в Украину, следует из данных Минфина. По оценке экономиста Bloomberg Екатерины Власовой, ФНБ вырастет примерно на $12 млрд до конца года:

«По нашему базовому сценарию, это с избытком компенсирует сокращение первого квартала. Высокие нефтяные цены позволят правительству отложить непопулярные бюджетные решения до осени, предоставив экономике, которая в первом квартале находилась на грани рецессии, необходимую поддержку».

Как отмечает Bloomberg, в начале года власти планировали снизить ценовой порог бюджетного правила, чтобы замедлить расходование резервов, однако от этих планов отказались после того, как спрос на российскую нефть вырос, а США временно ослабили санкционное давление. Тем не менее Москва рассматривает возможность снижения порога со следующего года. Министр финансов Антон Силуанов неоднократно заявлял, что приоритетом остается финансовая стабильность — снижение зависимости от нефтяных цен и формирование резервов, достаточных для покрытия не менее трех лет слабой нефтяной конъюнктуры. Дополнительным риском называют выход ОАЭ из ОПЕК, способный изменить динамику предложения на рынке.

В марте сообщалось, что ликвидная часть ФНБ опустилась до 3,4 трлн рублей — минимума с 2019 года в абсолютном выражении и минимума с 2008-го в отношении к ВВП. С начала 2022 года она сократилась в 2,5 раза.