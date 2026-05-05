В Запорожье, по предварительным данным, после российской атаки погибли 12 человек

Российские военные атаковали Запорожье управляемыми авиабомбами. По последним данным Запорожской областной военной администрации (ОВА), в результате удара погибли 12 человек. Число раненых составляет не менее 16, сообщал глава ОВА Иван Фёдоров.

Удар был нанесен около 16:25 по местному времени. Национальная полиция Украины уточнила, что российская авиация применила четыре управляемые авиабомбы, целями которых стали объект инфраструктуры, станция технического обслуживания и автомойка. Фёдоров также сообщил об атаке на несколько предприятий города.

В результате удара загорелись автомобили, магазин и одно из предприятий. Повреждения получили жилые дома. По данным Нацполиции, когда на место прибыли сотрудники экстренных служб, российские силы направили в район обстрела ударные беспилотники, намеренно атаковав спасателей, полицейских и медиков во время работы. Среди раненых, по информации Фёдорова, есть двухлетний ребенок.

Ранее сообщалось о серии ударов по энергетической инфраструктуре Запорожской области — в частности, 2 мая авиабомба была сброшена на газопровод в регионе, в результате часть потребителей временно осталась без газа. По подсчетам аналитиков «Ока Гора», только в апреле 2026 года российская авиация применила на территории Украины 6890 авиабомб.