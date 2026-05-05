Швейцарский банк UBS скрывает десятки тысяч документов по счетам, связанным с нацистами — следователь

Швейцарский банк UBS удерживает более 22 тысяч страниц документов в рамках расследования счетов, связанных с нацистами. Об этом сообщил юрист Нил Барофски, который курирует проверку и отчитывается перед комитетом по судебной системе Сената США.

По словам Барофски, банк объясняет это юридической привилегией. При этом UBS также ограничил масштаб проверки и дополнительно изучает еще около 388 тысяч страниц на предмет изъятия и сокрытия.

Дело о счетах нацистов

UBS «унаследовал» уголовное дело и расследование после покупки Credit Suisse в 2023 году. После этого UBS обратился в суд в Бруклине с просьбой подтвердить, что соглашение 1999 года полностью закрывает все претензии к Credit Suisse, связанные с его возможной связью с нацистской деятельностью. В рамках этого соглашения банк выплатил $1,25 млрд более чем 450 тысячам жертв нацистского режима и их семьям.

Однако позже выяснилось, что еще около 900 счетов в Credit Suisse могли быть связаны с нацистами.

Как отмечал председатель юридического комитета Сената США Чак Грассли, некоторые из этих счетов принадлежали сотрудникам МИД нацистской Германии, участвовавшим в депортации евреев в концлагеря. При этом юристы Центра Симона Визенталя заявили, что новые иски банку не грозят, но обращение UBS в американский суд охватывает слишком широкий круг возможных претензий.

Сейчас банк пытается избежать новых судебных исков. В Сенате недовольны позицией банка. Глава комитета Чак Грассли заявил, что действия UBS ставят под сомнение его открытость и готовность к полноценному расследованию. Банк пока не ответил на дополнительные вопросы сенаторов, срок для ответа истек 24 апреля.

Следователь планирует завершить отчет до конца года, но сроки могут сдвинуться. UBS хочет закончить свою проверку к 31 июля. По словам Барофски, это возможно только при сокращении объема расследования. В таком случае из проверки могут исключить еще семь человек и организаций, связанных с нацистами или с передачей имущества, принадлежавшего евреям.