Парламент Румынии отправил правительство в отставку

Румынский парламент вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Илье Боложану, отправив его в отставку, сообщает Politico.

Как отмечает издание, решающую роль в голосовании сыграла Социал-демократическая партия (PSD), которая ранее вышла из коалиции с Национал-либеральной партией Боложана и объединилась с ультраправым Альянсом за объединение румын. Социалисты объяснили разрыв недовольством жесткой экономической политикой правительства.

Сам Боложан назвал вотум недоверия «ложным, циничным и искусственным», заявив, что в условиях кризисов странам следует укреплять власть, а не менять ее.

По данным Politico, ключевую роль в падении правительства сыграл лидер ультраправых Джордже Симион, чья партия набирает популярность в опросах. Политическая нестабильность, отмечает издание, может усугубить экономические риски: Румынии необходимо до августа провести реформы, чтобы получить около €11 млрд финансирования от ЕС, иначе ей грозит понижение кредитного рейтинга.

Во время парламентских дебатов Симион призвал к досрочным выборам, однако такой сценарий до 2028 года считается маловероятным. Ожидается, что президент Никушор Дан начнет консультации по формированию нового правительства. Среди возможных вариантов — коалиция либералов и социалистов под руководством независимого технократа или правительство меньшинства во главе с Боложаном.

Это уже седьмой случай с 1989 года, когда премьер-министр Румынии теряет пост в результате вотума недоверия. Перед голосованием президент Дан заявил, что страна сохранит проевропейский курс, несмотря на возможный период политической неопределенности.