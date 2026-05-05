Британия ввела санкции против вербовщиков мигрантов и поставщиков дронных заводов России. В списке — россиянка и уроженец Минска

Великобритания включила в свой санкционный список 35 физических и юридических лиц, которые, по версии Лондона, связаны с вербовкой мигрантов на войну с Украиной и производством беспилотников.

«Сети, попавшие под британские санкции, обманным путем вербовали иностранных мигрантов, ищущих лучшей жизни, и либо отправляли их на передовую в качестве „пушечного мяса“, либо привлекали к работе на оружейных заводах. Это, в частности, происходило через такие схемы, как российская программа „Алабуга Старт“ по производству дронов на предприятии, находящемся под санкциями Великобритании», — говорится в пресс-релизе МИД.

В реестр попала, помимо прочих, Полина Азарных, которую британские власти считают причастной к вербовке людей в Египте, Ираке, Кот-д’Ивуаре, Нигерии, Марокко, Сирии и Йемене. Азарных включена в украинскую базу «Миротворец» как рекрутер арабских наемников.

Ранее The Insider выяснил, что россиянка — ключевая фигура в схеме отправки наемников через Брянскую область и Мордовию. Преподаватель по образованию, в 2011–2013 годах, согласно сведениям в ЕГРЮЛ, Азарных была индивидуальным предпринимателем: торговала оптом фруктами и овощами. Из ее соцсетей видно, что она состоит в близких отношениях с российским военным. Хотя фотографии частично скрыты эмодзи, The Insider установил, что это младший офицер, замкомандира мотострелкового батальона 200-й отдельной мотострелковой бригады Северного флота Денис Рожко. Тактические соединения 200-й бригады с 2014 года участвовали в оккупации и захвате территорий Украины. Рожко, как и Азарных, фигурант базы «Миротворец» и с 2014 года находится в розыске в Украине за дезертирство. До оккупации Крыма он служил в ВСУ в Севастополе.

Помимо Азарных, под британскими санкциями оказался и уроженец Минска Павел Никитин — владелец компании, разрабатывающей российский беспилотник VT-40. Белорусский расследовательский центр и «Киберпартизаны» называли его «Рустакт» одним из главных производителей FPV-дронов для российской армии.

Как отметили в британском МИД, в марте Россия ежедневно запускала по Украине в среднем более 200 беспилотников — это самый высокий месячный показатель за все время войны. В Лондоне ожидают, что в апреле будет установлен новый рекорд.