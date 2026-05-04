Путин назначил врио главы Дагестана Фёдора Щукина, возглавлявшего Верховный суд республики

Владимир Путин 4 мая подписал указ о назначении нового главы Дагестана. Согласно документу, временно исполняющим обязанности главы республики назначен Фёдор Щукин. Ранее он был председателем Верховного суда Дагестана.
Тем же указом Путин принял отставку прежнего главы республики Сергея Меликова. Из документа следует, что тот ушел по собственному желанию.
О том, что Меликов покинет свой пост и перейдет на другую работу, Владимир Путин объявил 30 апреля. Как сообщалось, председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост председателя Верховного суда региона Фёдора Щукина, а на должность премьер-министра — замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин поддержал обе кандидатуры.
Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года. В последние годы он был втянут в ряд конфликтов и скандалов, в том числе связанных с критикой со стороны главы Росгвардии Виктора Золотова и напряженными отношениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Фёдору Щукину 50 лет. Работал судьей в родной Нижегородской области. В феврале 2024 года Путин назначил его председателем Верховного суда Дагестана.