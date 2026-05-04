Путин назначил врио главы Дагестана Фёдора Щукина, возглавлявшего Верховный суд республики

О том, что Меликов покинет свой пост и перейдет на другую работу, Владимир Путин объявил 30 апреля. Как сообщалось, председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост председателя Верховного суда региона Фёдора Щукина, а на должность премьер-министра — замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин поддержал обе кандидатуры.

Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года. В последние годы он был втянут в ряд конфликтов и скандалов, в том числе связанных с критикой со стороны главы Росгвардии Виктора Золотова и напряженными отношениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Фёдору Щукину 50 лет. Работал судьей в родной Нижегородской области. В феврале 2024 года Путин назначил его председателем Верховного суда Дагестана.