Путин отправил в отставку главу Дагестана Меликова и поддержал кандидатуру председателя Верховного суда республики Щукина

Владимир Путин объявил, что глава Дагестана Сергей Меликов покидает свой пост и «переходит на другую работу». Об этом президент заявил на встрече с представителями республики, передает РИА «Новости» и ТАСС. Срок полномочий Меликова истекал в сентябре 2026 года.

Путин поблагодарил Меликова за работу, отметив, что «он многое сделал», однако добавил, что «жизнь идет дальше». Одновременно президент сообщил, что обсудил с дагестанскими представителями кандидатуры на должность нового главы региона.

Председатель Народного собрания Дагестана предложил на пост руководителя республики председателя Верховного суда региона Фёдора Щукина, а на должность премьер-министра — замполпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Магомеда Рамазанова. Путин поддержал обе кандидатуры.

Еще в середине апреля Меликов заявлял, что не уверен, будет ли выдвинут на новый срок. Он подчеркивал, что решение о кандидатах принимает президент, а сам он готов «воспринять уход как должное» и продолжить работу там, где будет поручено.

По данным The Insider, в качестве вероятного преемника Меликова ранее рассматривался Магомед Рамазанов, который до перехода на госслужбу работал в структурах ФСБ и оставался непубличной фигурой. После совещания у Путина по ситуации с паводками в Дагестане ему предложили вернуться в регион.

Меликов возглавлял Дагестан с 2020 года. До этого он занимал пост первого заместителя директора Росгвардии и работал вместе с Сергеем Милейко, который курировал тыловое обеспечение ведомства. В 2021 году суд приговорил Милейко к шести годам колонии по делу о мошенничестве при закупках обмундирования для Росгвардии. По версии следствия, контракты заключались по завышенным ценам, а в материалах дела упоминалось, что этому способствовал и Меликов, однако уголовное дело против него не возбуждалось.

В последние годы имя главы Дагестана фигурировало в ряде конфликтов и скандалов, в том числе связанных с критикой со стороны главы Росгвардии Виктора Золотова и напряженными отношениями с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В марте–апреле регион также столкнулся с масштабными паводками и оползнями: погибли люди, были разрушены и повреждены тысячи домов, десятки тысяч жителей пострадали.