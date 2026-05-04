Власти Амстердама запретили рекламу мяса, авиакомпаний и дальних путешествий ради спасения планеты

В Амстердаме вступил в силу запрет на рекламу мяса и ископаемого топлива. Как пишет The New York Times, речь идет о запрете пропаганды образа жизни, который ведет к высоким выбросам углекислого газа и, следовательно, изменению климата. Амстердам стал первой мировой столицей, в которой введен запрет на рекламу мясных продуктов.

В соответствии с новыми правилами, нельзя рекламировать продукты питания, содержащие говядину, свинину, курицу или рыбу, в том числе рестораны, специализирующиеся на подобных блюдах. Под запрет попала реклама авиакомпаний, круизов и дальних путешествий. Нарушителям грозят штрафы. Инициаторами закона выступили партия «Зеленые левые» и «Партия за животных».

Принятый закон распространяется на муниципальную собственность и общественные места: автобусы и автобусные остановки, скамейки, трамваи, поезда и станции метро, а также рекламные билборды. Реклама в частных магазинах и в средствах массовой информации сохранится.

В 2024 году городской совет Гааги принял первый закон о запрете рекламы ископаемого топлива. Ассоциация туристической индустрии Нидерландов и несколько туристических агентств подали иск, заявляя, что запрет нарушает свободу выражения мнения и законодательство Евросоюза о защите прав потребителей. Но суд отклонил иск, постановив, что здоровье граждан и климат важнее коммерческих интересов.