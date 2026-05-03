Издержки крупнейших автопроизводителей США вырастут на $5 млрд в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке — оценки компаний

Крупнейшие автопроизводители США ожидают роста издержек на $5 млрд в 2026 году на фоне войны на Ближнем Востоке, которая нарушает цепочки поставок и повышает цены на сырье. Об этом компании сообщили в отчетности за первый квартал, сообщает Financial Times.

Речь идет о General Motors, Ford и Stellantis. Все они указали на ускорение инфляции сырьевых товаров — от алюминия до пластика и компонентов для электроники — и заявили о планах компенсировать рост расходов за счет сокращения затрат в других сферах.

Глава General Motors Мэри Барра заявила, что война в регионе уже привела к росту расходов компании, а сроки ее завершения остаются неопределенными. По оценке GM, инфляция сырья может снизить операционную прибыль на сумму до $2 млрд в 2026 году, что выше предыдущего прогноза.

Ford предупредил о дополнительных расходах до $2 млрд, а Stellantis ожидает эффект примерно на €1 млрд. При этом компании отмечают, что пока частично защищены долгосрочными контрактами с поставщиками, однако при затяжном конфликте условия могут быть пересмотрены.

Одной из ключевых проблем стал рост цен на алюминий, который широко используется в производстве автомобилей. По оценкам аналитиков, удорожание этого металла может добавить от $500 до $1500 к себестоимости одной машины.

Дополнительное давление создают перебои в поставках через Ормузский пролив, а также рост цен на нефть и производные материалы, используемые для пластика, резины и покрытий. Кроме того, автопроизводители фиксируют увеличение стоимости DRAM-чипов из-за переориентации производителей на более прибыльные сегменты, включая чипы для дата-центров и систем искусственного интеллекта.

Компании уже предупреждают, что в случае затяжного конфликта будут вынуждены сокращать скидки и повышать цены на автомобили. При этом спрос остается сдержанным: после пандемии машины уже подорожали, что ограничивает возможности для дальнейшего роста цен без потери продаж.