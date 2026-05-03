Треть жителей Крыма смотрит ТВ через «Горынычи», позволяющие принимать украинские каналы — «Коммерсантъ»

The Insider
Фото: «Рейтинги телевизоров»

Около 34% жителей аннексированного Крыма используют нелицензионные спутниковые приемники, известные как «Горынычи». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад исследовательской компании «Грифон эксперт», представленный на совещании в Совете федерации 27 апреля.

Эти устройства принимают сигнал сразу с нескольких спутников и позволяют, в частности, смотреть украинские телеканалы. По оценке авторов доклада, ими пользуется примерно треть населения полуострова. При этом лицензионное спутниковое телевидение есть лишь у 17% жителей, а у 49% его нет вовсе.

«Чем больше у респондента доступа к альтернативному контенту, тем чаще его мнение отличается от „среднего“, является более негативным и становится менее устойчивым»,

— говорится в докладе.

По итогам совещания Минцифры поручили оценить масштаб использования таких устройств и разобраться с их распространенностью. В министерстве отметили, что в оккупированных Россией частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей ранее уже вводились запреты на продажу и использование подобного оборудования. В Крыму таких ограничений пока нет.

На этих территориях запреты сопровождались программами замены оборудования: проект «Русский мир» бесплатно устанавливает спутниковые антенны с российскими телеканалами в обмен на демонтаж «Горынычей». По сообщениям подконтрольных оккупационным властям СМИ, только в Луганской области такие антенны устанавливались десятками тысяч, а в Донецкой области в 2024 году заменили более 25 тысяч комплектов оборудования.

Собеседники «Коммерсанта» на медиарынке связывают распространенность «Горынычей» в Крыму с отсутствием аналогичных программ, нехваткой легальных операторов и привычкой пользователей, сложившейся еще до 2014 года. Кроме того, часть жителей не готова платить за подписку.

В конце апреля правительство России запретило ввоз в страну ряда радиоэлектронных средств для спутниковой связи иностранных государств — к этой категории относятся, в частности, терминалы спутникового интернета Starlink. Ограничения введены на полгода и объясняются соображениями национальной безопасности.

