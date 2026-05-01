Российское правительство запретило ввоз спутниковых терминалов типа Starlink

Правительство РФ запретило ввоз в страну радиоэлектронных средств для передачи и приема сигналов от спутников связи иностранных государств — к этой категории относятся, в частности, терминалы спутникового интернета Starlink. Соответствующее постановление от 29 апреля 2026 года опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что запрет вводится «в целях защиты национальной безопасности» и распространяется на устройства, не имеющие решения государственной комиссии по радиочастотам. Контроль за исполнением поручен ФТС и ФСБ. Постановление вступает в силу на следующий день после публикации и будет действовать шесть месяцев.

Речь идет о широком классе оборудования — в приложении перечислены радиоэлектронные средства, предназначенные для работы со спутниковыми каналами связи, включая системы двойного назначения. Формально Starlink в документе не упоминается, однако по техническому описанию подпадает под ограничения.

Ранее российские военные активно использовали терминалы Starlink, ввезенные по схеме параллельного импорта и оформленные на подставных лиц в третьих странах. В Украине при участии SpaceX ввели систему белых списков и отключили незарегистрированные устройства, что, по оценкам военных аналитиков и НАТО, резко снизило эффективность российских подразделений на фронте. После блокировки российские военные столкнулись с проблемами связи: снизилась скорость передачи данных, ухудшились координация и управление беспилотниками. В ряде случаев подразделения были вынуждены переходить на радиостанции и проводную связь.