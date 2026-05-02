ОАЭ сняли все ограничения на полеты в своем воздушном пространстве

Главное управление гражданской авиации ОАЭ 2 мая сняло все ограничения на полеты в воздушном пространстве страны, введенные с началом войны в регионе. Об этом сообщает местное агентство WAM.

Издание уточняет, что была полностью восстановлена работа системы воздушной навигации и отменены все временные меры предосторожности. Уточняется, что власти будут мониторить ситуацию в режиме реального времени, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ограничения на авиаперелеты в стране были введены 28 февраля — с началом совместной военной кампании США и Израиля против Ирана. Аэропорты в странах региона неоднократно становились целью атак иранских беспилотников. В том числе, под удар попадали инфраструктурные объекты в ОАЭ: например, 7 марта беспилотник ударил по аэропорту Дубая.

Ранее стало известно, что авиакомпания Emirates с 1 мая возобновит регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Дубаем.

Новость об отмене ограничений на все полеты в ОАЭ появилась вслед за объявлением Дональдом Трампом «завершения» войны с Ираном. Накануне американский президент уведомил об этом Конгресс, сославшись на действующее перемирие.

В письме Трамп утверждал, что после прекращения огня «не было обмена ударами» с 7 апреля, поэтому боевые действия можно считать завершенными. Администрация президента считает, что перемирие «останавливает» отсчет 60 дней, предусмотренный резолюцией о военных полномочиях. Этот закон обязывает президента прекратить военную операцию, если Конгресс не санкционировал ее в течение этого срока.