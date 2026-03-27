«Алармы», отток туристов и спад бизнеса: что происходит в Дубае под атаками Ирана

Город под ПВО

Дубай — город, который долгое время воспринимался как символ стабильности и безопасности, — теперь живет в условиях регулярных воздушных тревог и работы систем противовоздушной обороны.

Очередной виток эскалации пришелся на конец третьей недели: Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад (1, 2), а также атаковал другие страны региона. В частности под удар попали Объединенные Арабские Эмираты, которые, по подсчетам Financial Times, стали самым обстреливаемым соседом Ирана с начала совместной операции США и Израиля.

По данным на 27 марта, системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 378 баллистических ракет, 15 крылатых и 1835 беспилотников. И львиная доля летит именно на Дубай, особенно страдают аэропорт и морские порты.

Взрывы слышны в разных частях города и постепенно становятся частью повседневной жизни. При этом обсуждение происходящего в публичном пространстве ограничено: власти напомнили об ответственности за публикации, которые могут нанести ущерб «национальному единству или репутации государства». После этого часть пользователей начала удалять видео с моментами прилетов.

«На голову нам ничего не сыплется, — рассказывает Светлана, она переехала в Дубай четыре года назад, сразу после начала полномасштабной войны в Украине. — Чаще всего прилеты приходятся на отели. Есть ощущение, что это связано с тем, что там якобы могут находиться ЦРУшники — и то речь о верхних этажах. Честно говоря, сейчас больше переживают не из-за того, что нас бомбят, а из-за того, что мы выкладываем в соцсети. Тут и раньше нельзя было открыто говорить, что ты с чем-то не согласен, а теперь даже из-за констатации фактов могут быть проблемы».

В первый день войны, по словам Светланы, она гуляла с друзьями по району JBR (Jumeirah Beach Residence), когда они увидели падение беспилотника на пятизвездочный отель Fairmont The Palm. Она рассказала, что в тот момент они находились на пляже: за несколько минут до удара раздавались выстрелы, связанные с Рамаданом. Вскоре прозвучал взрыв, который очевидцы сперва приняли за очередные праздничные выстрелы — из пушки.