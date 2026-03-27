«Алармы», отток туристов и спад бизнеса: что происходит в Дубае под атаками Ирана

С начала войны на Ближнем Востоке ОАЭ регулярно подвергаются ударам со стороны Ирана. К четвертой неделе конфликта атаки не прекращаются: 27 марта системы ПВО перехватили 6 баллистических ракет и 9 беспилотников. Чаще всего удары приходятся на Дубай — город, десятилетиями выстраивавший репутацию глобального делового и туристического центра. Теперь атаки Тегерана бьют по туризму не только здесь, но и во всем регионе: из-за отмены рейсов и оттока путешественников туристический сектор Ближнего Востока ежедневно теряет не менее 600 миллионов долларов. Как Дубай живет под ударами, без туристов и в условиях нарастающего экономического спада — в разборе The Insider.
Город под ПВО
Дубай — город, который долгое время воспринимался как символ стабильности и безопасности, — теперь живет в условиях регулярных воздушных тревог и работы систем противовоздушной обороны.
Очередной виток эскалации пришелся на конец третьей недели: Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад (1, 2), а также атаковал другие страны региона. В частности под удар попали Объединенные Арабские Эмираты, которые, по подсчетам Financial Times, стали самым обстреливаемым соседом Ирана с начала совместной операции США и Израиля.
По данным на 27 марта, системы противовоздушной обороны ОАЭ перехватили 378 баллистических ракет, 15 крылатых и 1835 беспилотников. И львиная доля летит именно на Дубай, особенно страдают аэропорт и морские порты.
Взрывы слышны в разных частях города и постепенно становятся частью повседневной жизни. При этом обсуждение происходящего в публичном пространстве ограничено: власти напомнили об ответственности за публикации, которые могут нанести ущерб «национальному единству или репутации государства». После этого часть пользователей начала удалять видео с моментами прилетов.
«На голову нам ничего не сыплется, — рассказывает Светлана, она переехала в Дубай четыре года назад, сразу после начала полномасштабной войны в Украине. — Чаще всего прилеты приходятся на отели. Есть ощущение, что это связано с тем, что там якобы могут находиться ЦРУшники — и то речь о верхних этажах. Честно говоря, сейчас больше переживают не из-за того, что нас бомбят, а из-за того, что мы выкладываем в соцсети. Тут и раньше нельзя было открыто говорить, что ты с чем-то не согласен, а теперь даже из-за констатации фактов могут быть проблемы».
В первый день войны, по словам Светланы, она гуляла с друзьями по району JBR (Jumeirah Beach Residence), когда они увидели падение беспилотника на пятизвездочный отель Fairmont The Palm. Она рассказала, что в тот момент они находились на пляже: за несколько минут до удара раздавались выстрелы, связанные с Рамаданом. Вскоре прозвучал взрыв, который очевидцы сперва приняли за очередные праздничные выстрелы — из пушки.
«На телефоны приходят алармы, которые орут громче, чем сами взрывы. Мы уже на ночь стали включать режим полета, чтобы не вскакивать в стрессе. В последнее время по ночам начали приходить беззвучные уведомления о работе ПВО. А так этот звук очень неприятный — он всех пугает. Ты сидишь, держишь телефон в руках, читаешь новости — и вдруг он начинает орать, как сирена».
В самих уведомлениях жителям рекомендуют покинуть улицу, вернуться домой и держаться подальше от окон. Однако на практике реакции на тревоги у людей бывают разными. В первые дни некоторые жители паниковали и спускались на подземные парковки, говорит Светлана. Сейчас, по ее словам, многие перестали воспринимать предупреждения всерьез: в таких районах, как Dubai Marina, который традиционно называют «русским», угрозу ощущают значительно меньше, потому что, как рассуждают местные, вряд ли кто-то может заподозрить там наличие ЦРУшников.
Дмитрий, который переехал в Дубай из России в 2022 году вместе с женой и двумя маленькими детьми, говорит, что самый сильный страх пришелся на начало.
«Страшно было только в первые несколько дней, а сейчас регулярные атаки стали восприниматься фоном. В последние дни интенсивность значительно снизилась: приходит по одному-двум emergency alert в день и еще один-два — ночью. Иногда через минуту-две после оповещения в небе можно услышать не очень громкие взрывы», — рассказывает он.
Как и многие другие жители, его семья выработала собственный ритуал на время тревог. По словам Дмитрия, они с детьми пережидают оповещения в ванной.
«Дети приносят подушки и одеяла, устраивают себе там гнездо, лежат с планшетами и телефонами. Младшая приносит еще клетку с попугаем и собаку — и мы все сидим там, ждем, пока не придет сообщение об отмене. Дети боятся. Младшая не хочет спать одна и после каждого emergency alert бежит в ванную или туалет и прячется там. Они спрашивают, не знаем ли мы, когда это закончится и почему это вообще происходит с нами — мы же мирно живем и никого не трогаем. Мы пытаемся их успокоить, говорим, что нужно подождать и что всё рано или поздно должно закончиться».
Часть резидентов в этой ситуации предпочитает уехать. Многие объясняют свое решение в соцсетях. Так, один из пользователей Threads пишет:
«Мы сбежали из Дубая. И сами до сих пор в шоке. Мы вообще не планировали улетать. История началась с того, что у нас заканчивался годовой контракт на квартиру. Мы спокойно собирали вещи, искали новое жилье. Но в какой-то момент всё резко изменилось. Ситуация держала в напряжении. Потом пришло сообщение, что вся школа в Дубае переходит на онлайн-обучение. Плюс тревога родителей, которые не хотели, чтобы мы оставались там».
Дмитрий подтверждает, что изменения в системе образования действительно стали одним из признаков новой реальности. По его словам, первые недели после каникул школы начали с онлайн-занятий. «Есть ощущение, что это продлится до конца учебного года», — говорит он.
Тем не менее большинство живущих в Дубае уезжать не планируют. По словам Светланы, речь идет скорее о единичных случаях.
«Мы не видим причин для этого. Есть паникеры, но это малая часть. Есть и те, кто уехал, например, в Оман, бросив своих кошек и собак. Мы чувствуем себя в безопасности — еще в первый день мы увидели, как круто работает ПВО. Мы сидели на Bluewaters, на который летели сотни ракет и дронов, и все отразили», — рассказывает она.
Экономика на паузе
Привычная дубайская реальность после иранских атак сильно изменилась. Больше всего это отразилось на экономике — прежде всего, в сферах бизнеса, туризма и недвижимости. Еще в прошлом году ОАЭ занимали первое место по объему прямых иностранных инвестиций, однако теперь часть инвесторов начинает пересматривать свои планы и переводить активы в другие страны. По словам участников рынка, такие обсуждения, в частности, идут среди инвесторов из Азии.
Параллельно охлаждается рынок недвижимости. Временно снизились цены на помесячную аренду жилья, а количество сделок по купле-продаже с начала марта сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом и более чем на 50% — по сравнению с предыдущим месяцем. Брокеры и журналисты пишут в соцсетях, что рынок начинает проседать.
«Рынок Дубая очищается. Бизнес пострадал. Идет оптимизация расходов. Ситуация во многом напоминает период до и после пандемии, в том числе по ценовой политике. Мы это уже проходили. На рынке выживут те, кто умеет ждать и адаптироваться. Темщики и охотники за легкой наживой уехали и еще уедут», — пишет ведущая «Нового радио Молдова» Елена Фетисова.
Схожую оценку дает и брокер Антонина Трохименко, хотя и подчеркивает, что речь пока не идет о полном обвале.
«В Дубае стало как-то тихо. Бизнесы просели. Сделок меньше. Люди начинают нервничать. Очень много разговоров про distressed deals. Но правда в том, что 80% из них — это не distressed. Это либо неликвид, который никто не брал, либо проекты, которые изначально были переоценены, либо просто попытка продать хоть что-то в падающем спросе. И да, брокеры сейчас будут продавать всё, потому что им тоже нужно выживать. Важно понимать: рынок не обвалился — он охлаждается. Но это только начало», — говорит она.
На фоне снижения активности рынок покидают и сами брокеры. Пользовательница Threads под ником senior.nastya, работающая в недвижимости, описывает происходящее как неоправдание ожиданий:
«Я переехала сюда больше года назад с нуля — без связей, без базы. Сделки пошли, получила лицензию, съехала из шеринга в свою квартиру, получила водительские права. Казалось, всё только начинается. А потом случилось 28 февраля — и мне разорвали телефон: “Рынок упадет, возвращайся в Москву”. И многие ведь собрали чемоданы и уехали — кто на Бали, кто в Саратов».
По словам других участников рынка, отток заметен даже в профессиональных чатах. Брокер Олег Фомичев отмечает, что активность резко снизилась: если раньше в будние дни в группе из 800 человек онлайн находилось около 200, то теперь — около 50.
Снижение спроса отражается и на гостиничном бизнесе. Даже отели класса люкс начали предлагать скидки и специальные акции, ориентированные на резидентов. Например, Adress Beach Resort в районе JBR с 5 марта по 30 апреля предлагает скидки до 30%. По оценкам сервиса Hotel Drops Dubai, отслеживающего цены в четырех- и пятизвездочных отелях, максимальные скидки в некоторых объектах превышают 50%.
При этом сотрудники гостиниц рассказывают о падении загрузки и вынужденных санкциях со стороны работодателей.
«В нашем отеле почти не осталось гостей, многих сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск (меня — до 31 марта, дальше пока неизвестно)», — пишет сотрудница отеля Jumeirah Al Qasr.
О схожей ситуации сообщают и другие работники индустрии:
Увольнения затронули и сферу развлечений и обслуживания. Арына, переехавшая в Дубай из Казахстана пять месяцев назад, рассказывает, что потеряла работу вместе с коллегами в один день.
«Я работала в клубе, компания закрылась, потому что нет людей [туристов]. Я буду стараться искать работу. Если не получится — уеду домой. Надеюсь, к сентябрю ситуация улучшится», — говорит она.
«Нас всю команду уволили», — рассказывает Екатерина, работавшая в сфере поддержки клиентов. «И нас — после месяца отпуска», — добавляет другая пользовательница.
На фоне общего спада активности меняется и повседневная жизнь города. Дубай, обычно переполненный туристами, заметно малолюден.
«Город значительно опустел: видно, что туристы уехали, а новые не приехали. Набережные и пляжи выглядят пустынно, в торговых центрах тоже меньше людей, заведения и магазины начали предлагать скидки. Пробок на дорогах почти нет. Стоимость топлива не изменилась, а зарядки Tesla Supercharger стали бесплатными», — рассказывает Дмитрий.
При этом о массовом закрытии бизнеса речи не идет: инфраструктура продолжает работать, просто с меньшим потоком посетителей, добавляет он.
Изменилась и структура городской жизни. Если раньше атмосферу Дубая во многом создавали туристы, то теперь ее поддерживают в основном резиденты. По словам Светланы, в районах вроде JBR и Dubai Marina стало заметно меньше людей на улицах именно потому, что это «русские» районы, где чаще гуляли туристы. Местные же предпочитают проводить время в beach-клубах.
При этом в отдельных местах наблюдается обратный эффект. Из-за снижения туристического потока некоторые популярные локации стали доступнее для местных жителей. Так, например, в Dubai Miracle Garden временно сделали бесплатный вход — и, несмотря на общую обстановку и продолжающиеся атаки, там теперь постоянно прогуливается большое количество людей.
Закрытое небо
Особенно заметно изменения проявились в туризме — ключевой отрасли, на которой во многом держится экономика Дубая.
В прошлом году ОАЭ приняли почти 20 миллионов иностранных туристов. Теперь же поток путешественников резко сократился. Одной из ключевых причин стало закрытие неба и перебои с авиасообщением.
С начала войны международный аэропорт Дубая (DXB) как минимум трижды подвергался атакам беспилотников — 7, 11 и 16 марта. Это привело к отмене тысяч рейсов: часть туристов застряла в самом Дубае, другие — в странах Персидского залива, не имея возможности вылететь дальше. Власти ОАЭ тогда заявили, что компенсируют расходы на проживание тем, кто вынужденно задерживается в стране.
Взрывы наблюдались и недалеко от международного аэропорта Заид в Абу-Даби. На его территории расположена база ВВС ОАЭ.
На момент публикации оба аэропорта продолжают работать с перебоями, принимая ограниченное количество рейсов. Большинство авиакомпаний, включая Emirates и Flydubai, выполняют полеты по сокращенному расписанию.
Так, на сайте Flydubai указано, что пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы с 28 февраля по 31 марта, могут перебронировать их на другие даты в течение 30 дней.
Etihad Airways также сохраняет часть рейсов — по ограниченному расписанию и примерно по 80 направлениям — до конца марта. При этом авиакомпания отдельно предупреждает пассажиров: не стоит ехать в аэропорт без подтвержденного бронирования или уведомления от перевозчика.
По словам Александра, сотрудника службы обеспечения полетов в аэропорту Абу-Даби, даже те рейсы, которые формально разрешены, выполняются с серьезными ограничениями, а с перелетами иностранных компаний всё еще сложнее:
«Иностранные авиакомпании, не зарегистрированные в ОАЭ, должны получать специальное разрешение — и его могут не дать. У нас были рейсы, которые долго ждали согласования: дадут или нет. Где-то разрешали, где-то — нет. Всё зависит от пассажиров и их статуса», — рассказывает он.
На этом фоне отдельные перевозчики начинают постепенно возвращаться на рынок. Так, о возобновлении полетов в Дубай объявила индийская авиакомпания IndiGo. Однако большинство международных авиакомпаний по-прежнему либо полностью отменили рейсы, либо приостановили их как минимум до конца марта, а в некоторых случаях — до мая.
В результате Дубай — один из крупнейших транспортных узлов мира — оказался в состоянии частичной изоляции: полеты возможны, но расписание и доступность рейсов могут измениться в любой момент.