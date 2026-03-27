

 

 

 

 

 

«Алармы», отток туристов и спад бизнеса: что происходит в Дубае под атаками Ирана

Иллюстрация к материалу

С начала войны на Ближнем Востоке ОАЭ регулярно подвергаются ударам со стороны Ирана. К четвертой неделе конфликта атаки не прекращаются: 27 марта системы ПВО перехватили 6 баллистических ракет и 9 беспилотников. Чаще всего удары приходятся на Дубай — город, десятилетиями выстраивавший репутацию глобального делового и туристического центра. Теперь атаки Тегерана бьют по туризму не только здесь, но и во всем регионе: из-за отмены рейсов и оттока путешественников туристический сектор Ближнего Востока ежедневно теряет не менее 600 миллионов долларов. Как Дубай живет под ударами, без туристов и в условиях нарастающего экономического спада — в разборе The Insider.

Город под ПВО

Дубай — город, который долгое время воспринимался как символ стабильности и безопасности, — теперь живет в условиях регулярных воздушных тревог и работы систем противовоздушной обороны. 

Очередной виток эскалации пришелся на конец третьей недели: Иран нанес ракетный удар по израильским городам Димона и Арад  (12), а также атаковал другие страны региона. В частности под удар попали Объединенные Арабские Эмираты, которые, по подсчетам Financial Times, стали самым обстреливаемым соседом Ирана с начала совместной операции США и Израиля.

По данным на 27 марта, системы противовоздушной обороны ОАЭ  перехватили 378 баллистических ракет, 15 крылатых и 1835 беспилотников.  И львиная доля летит именно на Дубай, особенно страдают аэропорт и морские порты. 

Взрывы слышны в разных частях города и постепенно становятся частью повседневной жизни. При этом обсуждение происходящего в публичном пространстве ограничено: власти напомнили об ответственности за публикации, которые могут нанести ущерб «национальному единству или репутации государства». После этого часть пользователей начала удалять видео с моментами прилетов.

«На голову нам ничего не сыплется, — рассказывает Светлана, она переехала в Дубай четыре года назад, сразу после начала полномасштабной войны в Украине. — Чаще всего прилеты приходятся на отели. Есть ощущение, что это связано с тем, что там якобы могут находиться ЦРУшники — и то речь о верхних этажах. Честно говоря, сейчас больше переживают не из-за того, что нас бомбят, а из-за того, что мы выкладываем в соцсети. Тут и раньше нельзя было открыто говорить, что ты с чем-то не согласен, а теперь даже из-за констатации фактов могут быть проблемы».

В первый день войны, по словам Светланы, она гуляла с друзьями по району JBR (Jumeirah Beach Residence), когда они увидели падение беспилотника на пятизвездочный отель Fairmont The Palm. Она рассказала, что в тот момент они находились на пляже: за несколько минут до удара раздавались выстрелы, связанные с Рамаданом. Вскоре прозвучал взрыв, который очевидцы сперва приняли за очередные праздничные выстрелы — из пушки. 

Падение иранского БПЛА «Шахед» на отель Fairmont The Palm, 28 февраля 2026

«На телефоны приходят алармы, которые орут громче, чем сами взрывы. Мы уже на ночь стали включать режим полета, чтобы не вскакивать в стрессе. В последнее время по ночам начали приходить беззвучные уведомления о работе ПВО. А так этот звук очень неприятный — он всех пугает. Ты сидишь, держишь телефон в руках, читаешь новости — и вдруг он начинает орать, как сирена». 

В самих уведомлениях жителям рекомендуют покинуть улицу, вернуться домой и держаться подальше от окон. Однако на практике реакции на тревоги у людей бывают разными. В первые дни некоторые жители паниковали и спускались на подземные парковки, говорит Светлана. Сейчас, по ее словам, многие перестали воспринимать предупреждения всерьез: в таких районах, как Dubai Marina, который традиционно называют «русским», угрозу ощущают значительно меньше, потому что, как рассуждают местные, вряд ли кто-то может заподозрить там наличие ЦРУшников.

Дмитрий, который переехал в Дубай из России в 2022 году вместе с женой и двумя маленькими детьми, говорит, что самый сильный страх пришелся на начало.

«Страшно было только в первые несколько дней, а сейчас регулярные атаки стали восприниматься фоном. В последние дни интенсивность значительно снизилась: приходит по одному-двум emergency alert в день и еще один-два — ночью. Иногда через минуту-две после оповещения в небе можно услышать не очень громкие взрывы», — рассказывает он.

Как и многие другие жители, его семья выработала собственный ритуал на время тревог. По словам Дмитрия, они с детьми пережидают оповещения в ванной. 

«Дети приносят подушки и одеяла, устраивают себе там гнездо, лежат с планшетами и телефонами. Младшая приносит еще клетку с попугаем и собаку — и мы все сидим там, ждем, пока не придет сообщение об отмене. Дети боятся. Младшая не хочет спать одна и после каждого emergency alert бежит в ванную или туалет и прячется там. Они спрашивают, не знаем ли мы, когда это закончится и почему это вообще происходит с нами — мы же мирно живем и никого не трогаем. Мы пытаемся их успокоить, говорим, что нужно подождать и что всё рано или поздно должно закончиться».

Часть резидентов в этой ситуации предпочитает уехать. Многие объясняют свое решение в соцсетях. Так, один из пользователей Threads пишет:

«Мы сбежали из Дубая. И сами до сих пор в шоке. Мы вообще не планировали улетать. История началась с того, что у нас заканчивался годовой контракт на квартиру. Мы спокойно собирали вещи, искали новое жилье. Но в какой-то момент всё резко изменилось. Ситуация держала в напряжении. Потом пришло сообщение, что вся школа в Дубае переходит на онлайн-обучение. Плюс тревога родителей, которые не хотели, чтобы мы оставались там».

Дмитрий подтверждает, что изменения в системе образования действительно стали одним из признаков новой реальности. По его словам, первые недели после каникул школы начали с онлайн-занятий. «Есть ощущение, что это продлится до конца учебного года», — говорит он.

Тем не менее большинство живущих в Дубае уезжать не планируют. По словам Светланы, речь идет скорее о единичных случаях.

«Мы не видим причин для этого. Есть паникеры, но это малая часть. Есть и те, кто уехал, например, в Оман, бросив своих кошек и собак. Мы чувствуем себя в безопасности — еще в первый день мы увидели, как круто работает ПВО. Мы сидели на Bluewaters, на который летели сотни ракет и дронов, и все отразили», — рассказывает она.

Экономика на паузе

Привычная дубайская реальность после иранских атак сильно изменилась. Больше всего это отразилось на экономике — прежде всего, в сферах бизнеса, туризма и недвижимости. Еще в прошлом году ОАЭ занимали первое место по объему прямых иностранных инвестиций, однако теперь часть инвесторов начинает пересматривать свои планы и переводить активы в другие страны. По словам участников рынка, такие обсуждения, в частности, идут среди инвесторов из Азии.

Параллельно охлаждается рынок недвижимости. Временно снизились цены на помесячную аренду жилья, а количество сделок по купле-продаже с начала марта сократилось на 31% по сравнению с прошлым годом и более чем на 50% — по сравнению с предыдущим месяцем. Брокеры и журналисты пишут в соцсетях, что рынок начинает проседать.

Вид в районе Dubai Marina

«Рынок Дубая очищается. Бизнес пострадал. Идет оптимизация расходов. Ситуация во многом напоминает период до и после пандемии, в том числе по ценовой политике. Мы это уже проходили. На рынке выживут те, кто умеет ждать и адаптироваться. Темщики и охотники за легкой наживой уехали и еще уедут», — пишет ведущая «Нового радио Молдова» Елена Фетисова.

Схожую оценку дает и брокер Антонина Трохименко, хотя и подчеркивает, что речь пока не идет о полном обвале.

«В Дубае стало как-то тихо. Бизнесы просели. Сделок меньше. Люди начинают нервничать. Очень много разговоров про distressed deals. Но правда в том, что 80% из них — это не distressed. Это либо неликвид, который никто не брал, либо проекты, которые изначально были переоценены, либо просто попытка продать хоть что-то в падающем спросе. И да, брокеры сейчас будут продавать всё, потому что им тоже нужно выживать. Важно понимать: рынок не обвалился — он охлаждается. Но это только начало», — говорит она.

На фоне снижения активности рынок покидают и сами брокеры. Пользовательница Threads под ником senior.nastya, работающая в недвижимости, описывает происходящее как неоправдание ожиданий:

«Я переехала сюда больше года назад с нуля — без связей, без базы. Сделки пошли, получила лицензию, съехала из шеринга в свою квартиру, получила водительские права. Казалось, всё только начинается. А потом случилось 28 февраля — и мне разорвали телефон: “Рынок упадет, возвращайся в Москву”. И многие ведь собрали чемоданы и уехали — кто на Бали, кто в Саратов».

По словам других участников рынка, отток заметен даже в профессиональных чатах. Брокер Олег Фомичев отмечает, что активность резко снизилась: если раньше в будние дни в группе из 800 человек онлайн находилось около 200, то теперь — около 50.

Снижение спроса отражается и на гостиничном бизнесе. Даже отели класса люкс начали предлагать скидки и специальные акции, ориентированные на резидентов. Например, Adress Beach Resort в районе JBR с 5 марта по 30 апреля предлагает скидки до 30%. По оценкам сервиса Hotel Drops Dubai, отслеживающего цены в четырех- и пятизвездочных отелях, максимальные скидки в некоторых объектах превышают 50%.

Скриншот с сайта Hotel Drops Dubai

При этом сотрудники гостиниц рассказывают о падении загрузки и вынужденных санкциях со стороны работодателей.

«В нашем отеле почти не осталось гостей, многих сотрудников отправили в неоплачиваемый отпуск (меня — до 31 марта, дальше пока неизвестно)», — пишет сотрудница отеля Jumeirah Al Qasr.

О схожей ситуации сообщают и другие работники индустрии:

Увольнения затронули и сферу развлечений и обслуживания. Арына, переехавшая в Дубай из Казахстана пять месяцев назад, рассказывает, что потеряла работу вместе с коллегами в один день.

«Я работала в клубе, компания закрылась, потому что нет людей [туристов]. Я буду стараться искать работу. Если не получится — уеду домой. Надеюсь, к сентябрю ситуация улучшится», — говорит она.

«Нас всю команду уволили», — рассказывает Екатерина, работавшая в сфере поддержки клиентов. «И нас — после месяца отпуска», — добавляет другая пользовательница.

На фоне общего спада активности меняется и повседневная жизнь города. Дубай, обычно переполненный туристами, заметно малолюден.

«Город значительно опустел: видно, что туристы уехали, а новые не приехали. Набережные и пляжи выглядят пустынно, в торговых центрах тоже меньше людей, заведения и магазины начали предлагать скидки. Пробок на дорогах почти нет. Стоимость топлива не изменилась, а зарядки Tesla Supercharger стали бесплатными», — рассказывает Дмитрий.

При этом о массовом закрытии бизнеса речи не идет: инфраструктура продолжает работать, просто с меньшим потоком посетителей, добавляет он.

Изменилась и структура городской жизни. Если раньше атмосферу Дубая во многом создавали туристы, то теперь ее поддерживают в основном резиденты. По словам Светланы, в районах вроде JBR и Dubai Marina стало заметно меньше людей на улицах именно потому, что это «русские» районы, где чаще гуляли туристы. Местные же предпочитают проводить время в beach-клубах.

При этом в отдельных местах наблюдается обратный эффект. Из-за снижения туристического потока некоторые популярные локации стали доступнее для местных жителей. Так, например, в Dubai Miracle Garden временно сделали бесплатный вход — и, несмотря на общую обстановку и продолжающиеся атаки, там теперь постоянно прогуливается большое количество людей. 

Закрытое небо

Особенно заметно изменения проявились в туризме — ключевой отрасли, на которой во многом держится экономика Дубая.

В прошлом году ОАЭ приняли почти 20 миллионов иностранных туристов. Теперь же поток путешественников резко сократился. Одной из ключевых причин стало закрытие неба и перебои с авиасообщением.

С начала войны международный аэропорт Дубая (DXB) как минимум трижды подвергался атакам беспилотников — 7, 11 и 16 марта. Это привело к отмене тысяч рейсов: часть туристов застряла в самом Дубае, другие — в странах Персидского залива, не имея возможности вылететь дальше. Власти ОАЭ тогда заявили, что компенсируют расходы на проживание тем, кто вынужденно задерживается в стране.

Взрывы наблюдались и недалеко от международного аэропорта Заид в Абу-Даби. На его территории расположена база ВВС ОАЭ.

На момент публикации оба аэропорта продолжают работать с перебоями, принимая ограниченное количество рейсов. Большинство авиакомпаний, включая Emirates и Flydubai, выполняют полеты по сокращенному расписанию.

Так, на сайте Flydubai указано, что пассажиры, забронировавшие билеты на рейсы с 28 февраля по 31 марта, могут перебронировать их на другие даты в течение 30 дней.

Etihad Airways также сохраняет часть рейсов — по ограниченному расписанию и примерно по 80 направлениям — до конца марта. При этом авиакомпания отдельно предупреждает пассажиров: не стоит ехать в аэропорт без подтвержденного бронирования или уведомления от перевозчика.

По словам Александра, сотрудника службы обеспечения полетов в аэропорту Абу-Даби, даже те рейсы, которые формально разрешены, выполняются с серьезными ограничениями, а с перелетами иностранных компаний всё еще сложнее:

«Иностранные авиакомпании, не зарегистрированные в ОАЭ, должны получать специальное разрешение — и его могут не дать. У нас были рейсы, которые долго ждали согласования: дадут или нет. Где-то разрешали, где-то — нет. Всё зависит от пассажиров и их статуса», — рассказывает он.

На этом фоне отдельные перевозчики начинают постепенно возвращаться на рынок. Так, о возобновлении полетов в Дубай объявила индийская авиакомпания IndiGo. Однако большинство международных авиакомпаний по-прежнему либо полностью отменили рейсы, либо приостановили их как минимум до конца марта, а в некоторых случаях — до мая.

В результате Дубай — один из крупнейших транспортных узлов мира — оказался в состоянии частичной изоляции: полеты возможны, но расписание и доступность рейсов могут измениться в любой момент. 

