Американская НКО оплатила кампанию в соцсетях в поддержку ИИ. Блогеры пугают американцев последствиями лидерства Китая в этой сфере — Wired

Некоммерческая организация Build American AI, связанная с суперкомитетом политической активности Leading the Future, профинансировала кампанию по пропаганде искусственного интеллекта и разжиганию страха перед возможным лидерством Китая в сфере ИИ. Об этом пишет Wired.
Как выяснило издание, проплаченная Build American AI кампания в социальных сетях проходила в два этапа. Сначала лайфстайл-инфлюенсеры публиковали материалы, продвигающие американские инновации. В качестве примера приводится ролик в Instagram Melissa Strahle (1,4 млн подписчиков).
«Мы должны инвестировать в американские технологии, чтобы США оставались лидерами в инновациях и создании рабочих мест, формируя светлое будущее для всех», — говорится в посте, опубликованном 1 апреля. Wired пишет, что пост был помечен как реклама, но кто ее заказал, не уточнялось. The Insider обнаружил, что в настоящее время текст отредактирован; после пометки о рекламе появилась приписка: «Мы гордимся сотрудничеством с Build American Al».
Второй этап кампании сосредоточен на Китае. По данным Wired, маркетинговые агентства предлагают инфлюенсерам по $5000 за видео в TikTok, посвященные тому, что технологическое развитие КНР следует рассматривать как угрозу безопасности и благополучию США. Создателям контента предлагается продвигать тексты вроде этого: «Я только что узнал, что Китай очень старается обогнать США в области ИИ. Если им это удастся, это может означать, что Китай получит доступ к моим личным данным и данным моих детей, получит рабочие места, которые должны быть здесь, в США. В гонке инноваций в области ИИ я — в команде США!»
Информацию о кампании журналисты получили от сотрудника маркетингового агентства SM4 и нескольких популярных блогеров, получивших предложение о сотрудничестве. В Leading the Future утверждают, что комитет пользуется поддержкой руководителей таких компаний, как OpenAI, Palantir, Andreessen Horowitz и Perplexity.
Представитель OpenAI в ответ на запрос журналистов заявил, что OpenAI не имеет никаких корпоративных связей с Leading the Future или Build American AI и «не предоставляла им финансирование или какую-либо другую поддержку». Представитель Palantir также отрицал, что компания финансировала эти организации. Получить комментарии Perplexity и Andreessen Horowitz не удалось.