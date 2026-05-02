Американская НКО оплатила кампанию в соцсетях в поддержку ИИ. Блогеры пугают американцев последствиями лидерства Китая в этой сфере — Wired

Некоммерческая организация Build American AI, связанная с суперкомитетом политической активности Leading the Future, профинансировала кампанию по пропаганде искусственного интеллекта и разжиганию страха перед возможным лидерством Китая в сфере ИИ. Об этом пишет Wired.

Как выяснило издание, проплаченная Build American AI кампания в социальных сетях проходила в два этапа. Сначала лайфстайл-инфлюенсеры публиковали материалы, продвигающие американские инновации. В качестве примера приводится ролик в Instagram Melissa Strahle (1,4 млн подписчиков).

«Мы должны инвестировать в американские технологии, чтобы США оставались лидерами в инновациях и создании рабочих мест, формируя светлое будущее для всех», — говорится в посте, опубликованном 1 апреля. Wired пишет, что пост был помечен как реклама, но кто ее заказал, не уточнялось. The Insider обнаружил, что в настоящее время текст отредактирован; после пометки о рекламе появилась приписка: «Мы гордимся сотрудничеством с Build American Al».