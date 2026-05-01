Зеленский объявил реформу армии. Военным повысят выплаты до $9 тысяч, мобилизованных постепенно уволят со службы

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Фото: Владимир Зеленский / Telegram

Реформу армии проведут в Украине в текущем году, объявил президент Владимир Зеленский. Он поручил увеличить зарплаты военным: минимальная — около $680 для тыловых должностей, максимальная — более $9 тысяч для воюющих на фронте.

Самые высокие выплаты получат пехотинцы. Их размер будет зависеть от выполнения боевых задач, объяснил глава государства. По его словам, руководство также изменит подходы к комплектованию армии:

«Поручил усилить контрактную систему в Силах обороны таким образом, чтобы за счет расширения контрактной составляющей обеспечить определенные сроки службы и возможность — начиная уже с этого года — поэтапного увольнения со службы тех, кто был мобилизован ранее, на основе четких временных критериев».

Детали демобилизации и других нововведений представят Минобороны и Генштаб Украины, добавил советник президента Дмитрий Литвин. Другие подробности пока не приводятся.

В 2024 году Верховная рада рассматривала законопроект, который изначально предусматривал масштабную реформу мобилизации. Он предполагал увольнение военных, которые отслужили 36 месяцев подряд. Однако перед вторым чтением этот пункт убрали из документа, а чиновники пообещали подготовить отдельный проект, но этого так и не произошло.

